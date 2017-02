Hotel Seepark schliesst längere Umbauphase ab

«Wir haben in den letzten Jahren mehrmals in das Congress Hotel Seepark investiert, die Umbauarbeiten haben nun ihren Abschluss gefunden», sagte gestern Roger von Mentlen, Verwaltungsratspräsident des Seeparks und Leiter Personal Banking der UBS. So waren in den letzten Jahren die 91 Gästezimmer, 17 Seminarräume und der Wellnessbereich renoviert worden.

Als Letztes wurden in den letzten drei Monaten nun noch die Restaurants, das Foyer mit der Bar sowie die Bankettsäle im Erdgeschoss neu gestaltet. «Zudem wurde die Raumanordnung den Gästebedürfnissen angepasst», ergänzte Hoteldirektor Urs Bircher. Insgesamt wurde ein zweistelliger Millionenbetrag in die Umbauten investiert.

Beide öffentlichen Restaurants haben einen neuen Platz an der Fensterfront zum See erhalten. Das Bistro The Timeless bietet leichte Speisen und Snacks und das mit 16 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnete Das Restaurant verspricht «Gourmet­momente mit raffinierten Kreationen».

Die Verschiebung der Restaurants habe zu einer Kapazitätserweiterung im Seminar- und Bankettbereich geführt: Der See- und der Parksaal im Erdgeschoss bieten nun Platz für total 205 Gäste. Die Entflechtung der Gästewege für Individual- und Businessgäste führe zu einer deutlichen Komfortsteigerung, meinte Urs Bircher.

Verantwortlich für die Umgestaltung des Gastrobereichs war Iria Degen Interiors aus Zürich. «Ihr Gestaltungskonzept besticht durch die Harmonie von Naturfarben, kombiniert mit natürlichen Materialien», heisst es in der Medienmitteilung. So sind die Böden der Restaurants neu mit Eichenparkett ausgelegt.

Die UBS selbst nutzt das Haus regelmässig für Aus- und Weiterbildungen, woraus rund die Hälfte der 24 000 Übernachtungen generiert werden. Letztes Jahr lag die Auslastung bei 58 Prozent. «Wir hatten das bisher beste Jahr in der Geschichte des Seeparks», sagte Bircher. (rdh)