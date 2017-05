Im Leben erhalten

Die Thuner LEA-Schule bildet seit bald 18 Jahren Leute berufsbegleitend für die Lebensbegleitung im Alter aus (vgl. Kasten). Sie versteht sich als Alternative zum vorwiegend medizinisch-pflegerischen Alltag. Dafür, so beklagen Pflegerinnen, fehle ihnen meist die Zeit. Rund 330 Teilnehmerinnen informierten sich am Freitag im Hotel Seepark zur Frage: «Wie gestalten wir den Heimalltag, um die Menschen im statt nur am Leben zu halten?»

«Das Alter ist ambivalent, werden will/muss man es, sein aber nicht», stellte Bildungsfachfrau Annemarie Gehring in ihrem Referat zu «Einst bis heute» fest. Lag die Lebenserwartung anno 1900 für Frauen bei 46 und für Männer bei 49 Jahren, werden sie heute 85 respektive er 81 Jahre alt.

Dabei gibt es bereits über 1500 Hundertjährige. Rund 60 Prozent der über 90-Jährigen leben im Heim. Ein wachsendes Problem sind die permanent steigenden Kosten für den Heimaufenthalt – sie sind inzwischen um das Fünfhundertfache gestiegen.

Mehr Einzelbetreuung

Früher halfen Bewohner im Heimbetrieb (Küche, Lingerie, Garten, Landwirtschaft). Heute ist die körperliche und geistige Verfassung unterschiedlicher, und damit sind die Bedürfnisse breiter. «Es bräuchte mehr ­Einzelbetreuung», ist Gehring überzeugt. Da können die Begleiter eingesetzt werden. Die Ausbildung Betagtenbetreuung gibt es seit 1984. Eine Erfolgs­geschichte, wie Annemarie Gehring bilanzierte.

Erinnerungen pflegen

«Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben», legte die Erwachsenenbildnerin und Klassenlehrerin der LEA-Schule, Ruth Egli, dar. Gerade im Alter habe die Erinnerungspflege einen hohen Stellenwert, denn sie gebe Kraft und stärke die Selbstachtung. Betreuende sollten deshalb gegenüber Biografien offen, achtsam und interessiert sein. Das schaffe menschlichen Zugang, könne Brücken schlagen und verringere die Distanz zwischen Jung und Alt. Es erleichtere Übergänge, wie zum Beispiel einen Heimeintritt oder das Loslassen und Verarbeiten in der Trauer.

Spielerisch statt rational

«Menschen mit Demenz befinden sich auf einer Reise, die sie vom Verstand wegführt», umriss Erich Schützendorf (Lehrbeauftragter für soziale Gerontologie). Sie würden «Normalien» verlassen und sich in das «Anderland» begeben. «Die Reisebegleiter» sollten die noch vorhandenen Kompetenzen fördern. Die Frage sei nur welche. Der Referent setzte sich humorvoll und pointiert für das Spielerische statt das Rationale ein. Man müsse verstehen und interpretieren lernen, was der Demente mache und zeige.

Demente wiederholen sich oft und fordern Unerfüllbares. Das kann Gesunde nerven. Schützendorf zeigte auf, dass Wiederholungen dem Sagenden aber eine gewisse Sicherheit geben. Gegenüber klammernden Forderungen riet er den Begleitenden, statt zu sprechen und aktiv zu sein, einfach mal zu warten und ruhig zu sein.

«Denkt auch ans eigene Befinden, nehmt euch Eigenzeit», mahnte er. Denn Zerrissenheit, Gefühle wie schlechtes Gewissen und Zweifel, müssten ausbalanciert werden. (Thuner Tagblatt)