Inspirierender Piccard in Thun

Die Frutiger AG lädt jedes Jahr Architekten, Bauherren, Behörden und das Kader zu einem Apéro riche als Dank für die Aufträge und für die gute Zusammenarbeit ein. «Die digitale Transformation hat im Baugewerbe noch nicht stattgefunden», sagte Luc Frutiger in seiner Begrüssungsansprache, «aber sie kommt noch.

Dann gilt es, auch das Undenkbare zu denken.» Dies habe Bertrand Piccard bereits mehrfach gemacht. Zum Beispiel bei den visionären Projekten wie der Fahrt mit dem Heissluftballon oder dem Flug um die Welt mit der Solar Im­pulse.

«Ist eine Ausrede»

Bertrand Piccard hielt zu Beginn seines Referats fest, dass alle Leute Hoffnungen, Pläne, Projekte und Ziele hätten. Nur würden diese meist nicht angepackt. «Niemand hat dies schon je gemacht, sagen viele Leute. Aber das ist eine Ausrede», sagte Piccard. «Es ist gerade umgekehrt, weil es noch niemand gemacht hat, muss man es probieren.» Die Weltumrundung in einem Heissluftballon sei eine Art Wettbewerb gewesen. Bevor das Unternehmen gelang, gab es zwanzig Misserfolge, zwei davon auch von Piccard selbst. «Das grösste Problem war der Treibstoff», so Piccard, «man wusste nie genau, wie gross die Reserven sind.» Es habe dann schliesslich ganz knapp gereicht.

Er habe dann davon geträumt, ein Flugzeug zu bauen, das ohne fossile Brennstoffe einmal um die Welt fliegen könne. «Es war ein verrückter Traum», meinte Piccard. Dennoch habe er für seinen Traum Unterstützung bei der ETH Lausanne gefunden. «Dort fand ich Leute, die so denken wie ich, zum Beispiel André Boschberg. «Das Wort ‹unmöglich› existiert nicht wirklich, es ist nur in unseren Köpfen drin», ist Piccard überzeugt.

Als die Solar Impulse dann wirklich flog, kam es Piccard vor wie Zauberei: «Das Flugzeug glitt langsam dahin. Es gab keinen Lärm, keine Umweltverschmutzung», sagte Piccard. «Es fühlte sich an, als wäre ich schon in der Zukunft angekommen, aber nein, es war die Gegenwart.» Jeden Abend seien die Batterien voll geladen gewesen und hätten Energie bis zum Sonnenaufgang geliefert. Es sei ein Gefühl von grosser Freiheit gewesen, nicht abhängig von fossilem Brennstoff zu sein.

«Wir konnten zeigen, dass man mit dem Einsatz von erneuerbarer Energie viel weiter sein könnte, wenn man alle Erkenntnisse umsetzen würde.»Bertrand Piccard

Genau um diese Botschaft ging es Piccard beim Projekt Solar Impulse: «Wir flogen 40 000 Kilometer weit ohne Treibstoff. Wir können mit dieser Leistung zeigen, dass man mit dem Einsatz von erneuerbarer Energie viel weiter sein könnte, wenn man alle Erkenntnisse auch umsetzen würde», brach Piccard eine Lanze für neue Technologien. Bei den vielen Erfahrungen, die er beim Projekt sammeln konnte, stellte Piccard fest: «Innovation findet immer ausserhalb der bestehenden Systeme statt.» Denn Paradigmen begrenzten die Sicht und verunmöglichten ein Denken in andere Richtungen.

Flughöhe ist entscheidend

Eine Ballonfahrt wird durch den Wind bestimmt. Der Wind gibt die Richtung und die Geschwindigkeit vor. Aber man ist nicht gefangen im Wind, denn auf jeder Höhe weht der Wind in eine andere Richtung. Will man in eine andere Richtung fliegen, muss man die Flughöhe verändern. Das gelte auch für das Leben als solches: Wolle man etwas verändern und eine andere Richtung einschlagen, müsse man Ballast abwerfen. Das könnten Überzeugungen oder ein übertriebenes Sicherheitsdenken sein.

Bertrand Piccard forderte diesbezüglich zu Ehrlichkeit auf und bat die Anwesenden, sich selber Fragen zu stellen wie «Was haben wir gern, und an was glauben wir?». Und darüber nachzudenken, was wäre, wenn wir in die Gegenrichtung gehen würden. «Dann eröffnen sich plötzlich tausend Lösungen. Und es entsteht Raum, etwas anderes auszuprobieren», so Piccard und verglich das Vorgehen mit einem Feuerwerk an Gedanken und persönlicher Freiheit.

Dazu machte Piccard ein Beispiel: «Man sagt ‹Wir müssen uns trennen›.» Man könne aber auch genauso fragen: «Warum sollen wir zusammenbleiben?» Seine Überzeugung lautet: «Wenn man sich erlaubt, an alle Möglichkeiten zu denken, trifft man bewusstere Entscheidungen.» Dann könne man etwas wagen und Werkzeuge und Strategien wählen, damit es nach der Krise besser werde als vorher. Hätten früher Mythologien den Erfindergeist und die Pioniere gebremst, so sei der Mensch heute frei, alles zu denken und alles zu versuchen. «So wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Erforschen des Lebens», schloss Piccard sein Referat.

Einen Nerv getroffen

Mit seiner Aufforderung traf Piccard offenbar bei vielen Anwesenden einen Nerv. Manchem Teilnehmer am Apéro kam ein Punkt in seinem Leben in den Sinn, wo er sich getraute, etwas zu verändern. Zum Beispiel die Stelle zu wechseln, weil der Chef keine anderen als seine eigenen Ideen zuliess und die Mitarbeiter so in ihrer Freiheit, anders zu denken, einschränkte. Oder wie man dem Partner zuliebe etwas ausprobierte, das sich später als genau richtig für die Zukunft herausstellte.

(Berner Zeitung)