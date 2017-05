Intensive Bilder gelebten Lebens

Kurt Knutti war Architekt, als er vor 18 Jahren, dank einer erfolg-reichen Herztransplantation, ein zweites Leben geschenkt bekommen hat. Seither arbeitet er als Kunstmaler und erzählt in seinen Bildern von seinem bewegten Leben.

Es war Knuttis ausdrücklicher Wunsch, dass Alex Josty, Kommunikationsverantwortlicher der BEKB, bei der Vernissage die Laudatio hält. Dieser bezeichnete den Maler als grosszügig, humorvoll, realistisch, pragmatisch und noch vieles mehr. All diese Eigenschaften seien in dessen Bildern zu ent­decken. Das sei ja das Schöne an der Kunst, dass jeder zu andern Erkenntnissen komme, erklärte Josty den gut 50 Gästen an der Vernissage.

Im Diemtigtal aufgewachsen, hat Kurt Knutti natürlich eine Vorliebe für Berge. Sei das nun das «Bietschhorn vor dem Sturm», die «Mystische Jolibachschlucht» oder Variationen des Matterhorns; die Bilder sprechen eine pragmatische Sprache, wenn auch nicht immer von der Farbe her, so doch im realistischen ­Aufbau.

Es steckt viel Leben in den Bildern. Es ist beinahe hörbar, wie der Staubbach am Fels herunterbraust und unten aufklatscht. Die Wolken, welche die zum Himmel aufragenden Zinnen der Engelhörner umfangen, scheinen vom Wind weitergetrieben. Auch der Regenwald ist sehr wirklichkeitsgetreu.

Knuttis Erinnerungen an Island, in denen am Horizont ­Himmel und Erde ineinanderverschmelzen oder die Dampfwolken der Geysire in den ­Himmel schiessen, schildern die steten Veränderungen im Leben. Es sind realistische und erdgebundene Erzählungen, in denen ein tiefgründiger Optimismus und eine gute Prise Humor auftauchen. In den Bildern von Venedig kommt sogar der Romantiker zum Vorschein.

Die Ausstellung im Krebser-Haus dauert bis zum 27. Mai. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr. www.galerie-rosengarten.ch

(Thuner Tagblatt)