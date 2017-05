Interniertem gelang die Flucht aus Kaserne

«Die Annahme, dass Schenk die Flucht unter Zuhilfenahme einer Blitzableiterleitung durch das Fenster genommen habe, ist sehr fraglich, da das Mauerwerk keinerlei verdächtige Spuren aufweist.» So schrieb das «Tagblatt der Stadt Thun» am 18. Mai 1917 über die Flucht eines internierten deutschen Fliegerleutnants. Der Ausreisser floh zwei Nächte zuvor aus der Kaserne in Thun.

Nachforschungen zum Verbleib des Häftlings blieben zumindest vorerst erfolglos. Darüber, wie der Ausbruch zustande kommen konnte, wurde auch folgendermassen gemutmasst: «Es ist deshalb auch die Vermutung aufgekommen, er habe sich schweizerische Offizierskleidungsstücke aneignen können und es sei ihm damit unter Täuschung der Wachen der Ausgang aus der Kaserne gelungen.»

Was vor 100 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

8. 5. 1917 Im Jahr 1916 bestand das Progymnasium aus 10 Klassen mit 209 Schülern, die Mädchenschule aus 10 Klassen mit 202 Schülerinnen und die Primarschule (mit dem Kindergarten) aus 34 Klassen mit 1527 Schülern.

10. 5. 1917 Am Maimarkt wurden total 2026 Stück Vieh aufgeführt, darunter 812 Stück Grossvieh, 110 Schafe und 873 Schweine. Spediert per Bahn wurden 535 Stück in 90 Wagen.

11. 5. 1917 Gottfried Fankhauser, Handelsmann, seit 1884 Inhaber des Tuchwarengeschäftes der Geschwister Burger, ist im Alter von 58 Jahren gestorben.

14. 5. 1917 Wieder ein Brandfall in Thun. Diesmal brannte der alte und baufällige Holzschuppen beim Polygon bis zu den Grundmauern nieder. Man vermutet Brandstiftung.

16. 5. 1917 Wie das Eidgenössische Finanzdepartement mitteilt, sind die Bundesbetriebe ermächtigt worden, dem Personal Teilzahlungen auf den Teuerungszulagen zu entrichten.

16. 5. 1917 Wegen Verkaufs von Zucker zu höheren als den vom Bundesrat festgesetzten Höchstpreisen wurde ein Thuner Detaillist dem Richter verzeigt.

21. 5. 1917 Im «Sädel» gründeten die Vertreter von elf Personalverbänden sowie 130 Fixbesoldete die Vereinigung der Festbesoldeten von Thun und Umgebung.

22. 5. 1917 An der Gemeindeversammlung wurde Hermann Arm mit 373 Stimmen zum Gemeindekassier gewählt. 23. 5. 1917 Im Gaswerk ist aus Holz Gas produziert worden, denn es soll in Zukunft eine Mischung von Kohlen- und Holzgas erzeugt werden.

29. 5. 1917 Wiederum Feueralarm. Diesmal ist die Geschützhalle bei der Kaserne nieder­gebrannt. Brandursache: Brandstiftung möglich, Grund noch ­unbekannt.

Quelle: Stadtarchiv Thun (mbs)