Kampf mit harten Bandagen

In der Schlussrangliste nach der Qualifikation trennten die beiden Teams doch satte zwölf Punkte. So gesehen ging Thun (2. Platz) gegen Lyss (7.) als Favorit in diese Serie. Jetzt, nach vier Durchgängen, hat sich bestätigt, was die beiden Trainer vorausgeahnt hatten: Die beiden Mannschaften kämpfen auf Augenhöhe um die Halfinalqualifikation. Das hat sich am Wochende in Spiel 4 einmal mehr bestätigt.

Lange waren die Berner Oberländer nach ihrem Führungstor (13. Minute) das spielbestimmende und abgeklärtere Team. Die Thuner agierten zwar lange sehr druckvoll, beschäftigten den einmal mehr überzeugenden Kevin Liechti im Lysser Tor auch öfters, als denGastgebern lieb sein konnte. Ertrag ungenügend

«Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten mehr Spielanteile, aber in Anbetracht unseres Aufwandes war der Ertrag ganz einfach ungenügend», stellte Thuns Cheftrainer Christoph Schenk nach der 2:4-Niederlage der Besucher kritisch fest. Lange erweckte der SC Lyss nicht den Anschein, als könnte er den dritten und entscheidenden Erfolg der Berner Oberländer noch verhindern.

Diesen Eindruck widerlegte das Team von Cheftrainer Patrick Glanzmann aber in der 36. Minute mit dem 1:1-Ausgleich durch den späteren Hattrick-Torschützen Florin Gerber. Ohne die über 60 Minuten aufopfernde Leistung des Seeländer Kollektivs zu schmälern, war Gerber einmal mehr der grosse Vorbereiter und und überragende Vollstrecker in seinem Team.

«Das Startdrittel war von unserer Seite her nicht gut, unser Trainer weckte uns in der ersten Pause auf. Danach vermochten wir uns zu steigern. Im Boxplay waren wir auch dank unserem Torhüter gut aufgestellt, der 1:1-Ausgleich im Powerplay machte uns mental stark», freute sich der Captain der Gastgeber. «Er war schon immer ein treffsicherer und guter Stürmer, jetzt ist aus ihm noch auch ein Playoffspieler geworden», sagt sein Trainer und spricht damit das im Vergleich zu früher stark verbesserte, athletische Engagement des 24-Jährigen Flügelstürmers an.

Thun bleibt Favorit

Wie letzte Saison in der Halbfinalserie (3:2 für Thun) kommt es jetzt am Dienstag (20 Uhr, Grabengut) in Spiel 5 der Viertelfinalserie erneut zum Showdown zwischen den beiden Kontrahenten. Amateur-Vize-Schweizermeister Thun ist zwar nach wie vor leicht zu favorisieren, doch die Lysser sind absolut in der Lage, den Berner Oberländern nochmals ein Bein zu stellen. Um zum dritten Mal in Folge die Halbfinals zu erreichen, müssten die Seeländer eine beachtliche Playoff-Erfolgsserie der Thuner beenden: Das Team von Christoph Schenk hat in der Saison 2015/16 alle drei Serien mit 3:2 für sich entschieden. (Berner Zeitung)