Kein «Gudi» in Sicht – wird Fritschi still wiedergewählt?

Über achtzehn Jahre als Statthalter

Seit 1999 ist er Regierungsstatthalter: Gewählt wurde Marc Fritschi zuerst im damaligen Amt Seftigen, 2009 gewann er die Ausmarchung gegen Reto Keller (SP) und wurde Statthalter in Thun. Der 57-jährige Fritschi ist FDP-Mitglied, betont aber: «Bei der Amtsführung hat das Parteibuch keinen Einfluss.» Er stand in den letzten acht Jahren oft im Fokus: etwa als er 2011 das Thuner Lokal The Rock wegen zu lauter Musik schliessen liess oder beim Lärmstreit rund um das neue Thuner Stadion – das Dossier wurde 2013 von der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion einem anderen Statthalter zugeteilt, da Fritschi bereits einen präjudiziellen Entscheid getroffen hatte.



In seiner Freizeit macht Marc Fritschi gerne Musik: Er spielt in einer Band Gitarre. Die selbst komponierten Stücke der Gruppe ordnet er «zwischen den Beatles und den Doors» ein. mik