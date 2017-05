Klippenspringer stürzen sich aus 20 Metern in die Tiefe

Am Samstag um 12 Uhr startet das Strandbad Thun in die neue Badesaison. Am Eröffnungstag gewährt die Stadt Thun allen Gästen freien Eintritt. Und dieser erste Tag hat es in sich: Am Nachmittag nämlich wird zum ersten Mal im Berner Oberland eine High-Diving-Show, organisiert vom lokalen Klippenspringer Andreas Hulliger, geboten.

«Sechs bis zehn europäische High Diver mit Showerfahrung werden um 13, 15 sowie 17 Uhr in einer halbstündigen Show ab einer Teleskopbühne aus maximal 20 Metern Höhe ins Wasser springen und ihre spektakulären Salti und Schrauben vorführen», schreibt die Stadt Thun in einer Pressemitteilung.

Letzte Saison im «alten» Bad

Im Team des Strandbads ersetzt der neue Saisonbadmeister Mario Tscharner die Bisherige Caroline Zimmermann. Und Christian Wetter geht als Pächter des Restaurants in seine zehnte und letzte Saison. Die Stadt Thun sucht deshalb auf die Saison 2018 hin neue Mieter. Nach der öffentlichen Ausschreibung laufe derzeit das Bewerbungsverfahren, schreibt die Stadt.

Baulich wurden im «Strämu» in den letzten Wochen lediglich Pinselsanierungen und allgemeine Unterhaltsarbeiten zur Be­hebung von Winterschäden ausgeführt.

Bald steht jedoch die Gesamtsanierung an. Der Stadtrat hat den entsprechenden Ausführungskredit am 6. April bewilligt. Das Generalplanerteam unter der Leitung der Rychener Zeltner Architekten aus Thun werde die Sanierung etappiert in drei Wintern realisieren, schreibt die Stadt.

In der ersten Etappe im kommenden Winter werden der Techniktrakt beim 50-Meter-Becken westseitig erweitert, das Hauptgebäude mit neuen Garderoben und Duschen ausgebaut und ein zusätzlicher Pavillon beim Kinderspielplatz erstellt.

Sportliche Highlights

Im Lauf der Badesaison finden im Strandbad neben dem normalen Badebetrieb und der Trainings und Spiele der Sportvereine auch besondere Anlässe statt: So kämpft das U-20-Frauenteam des Wasserballklubs Thun am 1. Juli um den Schweizer-Meister-Titel.

Viel Betrieb wird auch am 26. August herrschen: Früh am Morgen startet der Inferno-Triathlon, und im weiteren Tagesverlauf geht im Lachenareal bereits zum dritten Mal der Schnuppersporttag über die Bühne.Weitere Anlässe sind gemäss der Mitteilung der Stadt in Planung.

Im Strämu werden aber auch montags und freitags von 9 bis 10 Uhr Yogalektionen von Riveryoga sowie die Badibibliothek während der Sommerferien ange­boten.

Flussbad öffnet später

Zwei Wochen nach der Eröffnung des Strandbads startet am Samstag, 20. Mai, um 12 Uhr auch die Saison im Flussbad Schwäbis. Hier ersetzt Waraporn Weber ­Gaby Kohler an der Kasse.

Die Saison 2017 dauert in beiden Thuner Badebetrieben bis Sonntag, 17. September. (don/pd)