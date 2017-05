Liebe in zwei Kulturen

Seine Tochter verliebt in einen Araber? Undenkbar für Rabbi Shmuel Shapira (David Vager). Der ultraorthodoxe Jude will die Beziehung seiner Tochter Naomi (Zlil Chakov) zum jungen Hausangestellten der Shapiras, dem Muslimen Muchammad (Eido Besteker), nicht tolerieren. Naomi gerät in einen Gefühlskonflikt; sie möchte mit Muchammad zusammen sein, ihre Familie aber nicht vor den Kopf stossen. Naomis Eltern zeigen kein Verständnis.

«Ihr könnt mir nichts mehr geben auf der Suche nach meinem Leben», singt Naomi und entscheidet sich dafür, um ihre Liebe zu kämpfen. Die beiden jungen Menschen finden Zuflucht bei Muchammads Mutter Fatma (Tamar Jinley) im Beduinendorf. Hier wird Naomi nach anfänglicher Skepsis liebevoll aufgenommen. Schliesslich feiert das junge Paar sogar Hochzeit.

Mehrsprachiges Musical

Im Musical «Gratwanderung» erzählte die 15-köpfige Theatergruppe des israelischen Kinderheims Neve Hanna die Geschichte von Naomi und Muchammad. Sie beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Jugendlichen erarbeiteten das Bühnenstück selbstständig und führten es bereits in Israel und Deutschland auf.

Am Donnerstagabend gastierte die Gruppe in Thun, nachdem zuvor in Bern und Basel gespielt worden war. Im Zentrum des Theaterprojekts steht die Völkerverständigung. Israelische und arabische Jugendliche spielen im Stück mit. Dies zeigte sich auch in der sprachlichen Gestaltung des Musicals: Gesungen wurde hauptsächlich auf Hebräisch, im Beduinendorf war Arabisch zu hören. Über weite Strecken sprachen die Schauspieler aber Deutsch, für die meisten eine Fremdsprache. «Das heute war erst die dritte Aufführung in deutscher Sprache», erklärte Evelyne Kühni, Präsidentin des Schweizer Vereins Neve Hanna, den gut 80 Anwesenden im Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse.

Sprachliche Unterstützung erhielten die Darsteller von Elisa Küstermann. Die aus Deutschland stammende junge Frau verkörperte eine ältere Version von Naomi und führte so als Erzählerin durch das Stück. Küstermann absolviert ein soziales Jahr im Kinderheim Neve Hanna.

(Berner Zeitung)