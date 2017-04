Live: Rocket Air in der Thuner Grabenhalle

Artikel zum Thema

Rocket Air: Kunst schlägt Klamauk Thun Unter dem Motto «Back to the 80ies» lieferten sich die Fahrer des Swatch Rocket Air am Freitag in Thun einen spektakulär-schrillen Teamwettkampf. Team North America begeisterte das Publikum am meisten und sicherte sich den Siegercheck. Mehr... Von Marco Zysset 11:30

Rocket Air startet – mit dem Stapi Thun Thuns Stapi Raphael Lanz schwang sich am Donnerstag in neue Höhen auf – auf der Startrampe des Swatch Rocket Air, der am Freitag in der Eishalle Grabengut beginnt. Mehr... Marco Zysset. 28.04.2017