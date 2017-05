Lüthi hört nach zwanzig Jahren auf

Christen ist neuer Präsident

Die Mitgliederversammlung von Pro Velo Region Thun vom Montagabend stand im Zeichen der Wahlen des Vorstandes und der Verteilung der Ämter. Die fünf bisherigen Vorstandsmitglieder Adrian Christen, Brigitte Stüdle, Cäcilia Smith, Urs Witschi und Hans Imhoof wurden für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren bestätigt. Olaf Müller wurde als neues Mitglied in den Vorstand gewählt. Die Bisherigen behalten ihre Ressorts. Ad­rian Christen übernimmt das Präsidium von René Lüthi und Olaf Müller das Ressort Marketing und Website.



Die langjährige Sekretärin Lilli Huber hat ihr Amt Ende 2016 abgegeben und wurde am Montag mit einer eindrücklichen Laudatio verabschiedet. Sie sei das Gewissen und das Hirn des Vereins gewesen, denn sie habe ein grosses Wissen über juristische Fragen, über das Verbandswesen und Verordnungen, und sie habe auch gewusst, wie Eingaben formuliert werden müssten. Lilli Huber und René Lüthi hätten für den Verein «gchrampfet», so drückte sich Hans Imhoof aus. Lilli Rufer, die Nachfolgerin von Lilli Huber, wurde bereits an der Hauptversammlung 2016 gewählt. Sie hat ihr Amt Anfang 2017 angetreten. Der Jahresbericht in seiner neuen Darstellung, die Rechnung 2016 und das ausgeglichene Budget 2017 wurden einstimmig angenommen.