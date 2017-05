Mit Scheinehen aufgeflogen

Ihr Verhalten war ausgesprochen hinterlistig. Aber sie hatten damit jahrelang Erfolg. Sie konnten sich damit das Recht ergaunern, in der Schweiz zu bleiben. Be­gonnen hatte alles in der Türkei. Dort schwängerte der Mann die Schwester seiner damaligen Ehefrau. Die Ehe war nicht ganz überraschend von kurzer Dauer. Die Trauer über die gescheiterte Beziehung war indes kurz.

Bereits eine Woche nach der Scheidung heiratete der Mann erneut – wieder eine Türkin. Nun eine, welche in der Schweiz lebte. Deren Ex-Mann ehelichte seinerseits die ehemalige Schwägerin des Mannes. Also jene Frau, welche ein gemeinsames Kind mit dem Mann hatte, um den es hier geht. Als die Behörden die Aufenthalts- in Niederlassungsbewilligungen umwandelten, wurde in beiden Fällen geschieden. Die Ehe des Mannes hatte zwei Kinder hervorgebracht. Leiblicher Vater war indes nicht er, sondern der Ex-Mann seiner langjährigen Geliebten.

Weitere Kinder

Der Mann blickte aber auch bald wieder Vaterfreuden entgegen: Nach der Scheidung kam das zweite Kind des Liebespaars, das auch während seiner Scheinehen in der Schweiz eine Beziehung führte, auf die Welt. Nach der Heirat folgte das dritte. Danach wollte das Ehepaar seinen erst­geborenen Sohn aus der Türkei in die Schweiz holen. Das war ein Fehler, denn nun wurden die Behörden hellhörig. Die Einwohnergemeinde Thun nahm das Paar genauer unter die Lupe und entschied, es gemeinsam mit seinen Kindern auszuweisen. Der Kanton stützte diesen Entscheid. Das Paar gelangte schliesslich mit einer Beschwerde ans Verwaltungsgericht, das sich kürzlich mit dem Fall befasst hat.

Zwar würden Niederlassungsbewilligungen unbefristet erteilt, steht im Urteil. Sie können aber widerrufen werden, wenn «die Ausländerin oder der Ausländer im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat». Dies sei hier gegeben. Das Paar sei gestützt auf «nur formell bestehende Ehen» zu einer Niederlassungsbewilligung gekommen.

Für das Verwaltungsgericht gab es keinen Zweifel daran, dass es sich um Scheinehen gehandelt hat, seien doch alle gezeugten Kinder in dieser Zeit ausserehelich. Die Beschwerdeführenden hätten «ihr Anwesenheitsrecht in der Schweiz erschlichen». Und die Richter legten nach, indem sie dem Paar ein «ausgesprochen dreistes Verhalten» vorwerfen.

Gute Integration reicht nicht

Zwar sei das Paar gut integriert und habe auch nie Sozialhilfe bezogen. Dies reiche aber nicht. Es gebe keine triftigen Gründe, die gegen eine Ausreise in ihr Heimatland sprechen würden, steht weiter im Urteil. Die beiden Töchter im Alter von sieben und vier Jahren seien in einem an­passungsfähigen Alter und würden sich in der Türkei ohne grosse Anstrengungen zurechtfinden. Die Ausreisefrist legte das Gericht bereits auf Anfang Juni fest. (Berner Oberländer)