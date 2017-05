Netzulg AG erhält keine Millionen

Eine Entschädigung von vier Millionen Franken: Dies hatte die Netzulg AG vom Kanton Bern im Zusammenhang mit dem Bau des Bypasses Thun-Nord gefordert. Am Mittwoch hat das Verwaltungsgericht nun aber entschieden, dass der Kanton dem Steffisburger Energiedienstleister nichts zahlen muss.

Das Unternehmen könne sich nicht darauf berufen, dass Kaderleute der Kantonsverwaltung vor Jahren diesen Betrag als Kompensation für Beeinträchtigungen der Netzulg-Trinkwasserfassung Burgergut versprochen hätten. Wegen des Baus des Bypasses musste die Schutzzone rund um die Wasserfassung verkleinert werden, was zu geringeren Fördermengen führt.

Grosser Rat war zuständig

Die Verwaltungsrichter hielten fest, dass nicht die Kaderleute über die Bypass-Finanzierung und damit die Entschädigung an die Netzulg AG entscheiden, sondern der Grosse Rat oder – nach einem allfälligem Referendum – das bernische Volk. Deshalb habe die Netzulg nicht auf die vier Millionen Franken hoffen dürfen. Der Entscheid der Richter fiel mit fünf zu null Stimmen klar aus.

Dass der Kanton die Entschädigung zurückbehielt, geht auf eine Intervention der Finanzkontrolle zurück. Seit am Mittwoch ist auch klar, wieso sie intervenierte: Sie befürchtete laut einem der Richter eine Doppelsubventionierung. Der Kanton hatte demnach beschlossen, der 2008 gegründeten Wasserversorgung Region Thun (Waret) AG einen Beitrag von fünf Millionen Franken auszurichten.

Die Waret AG wurde im Wesentlichen wegen des Baus des Bypasses Thun-Nord und seiner Auswirkungen auf die regionale Trinkwasserversorgung gegründet. Sie baute unter anderem einen neuen Trinkwasserbrunnen in Uetendorf, sodass künftig genügend Wasser vorhanden sein sollte – auch bei verringerter Förderleistung des Burgergut-Brunnens.

Die Netzulg AG wiederum kaufte für eine Million Franken Aktien der Waret AG und gewährte ihr ein Darlehen von zwei Millionen Franken – mit Verweis auf die ausstehenden vier Millionen Franken des Kantons, wie ein Richter sagte. Mit Blick auf den Kantonsbeitrag in Höhe von fünf Millionen Franken an die Waret fragten sich am Mittwoch die Richter, ob dem Steffisburger Energiedienstleister überhaupt ein Schaden entstanden sei.

Wird Urteil weitergezogen?

Nach der Verhandlung sagte Marcel Schenk, Verwaltungsratsvizepräsident der Netzulg und Steffisburger Gemeinderat, die Netzulg sei sehr enttäuscht. Die Gemeinde ist Alleinaktionärin der Netzulg. «Wir gingen davon aus, dass man darauf vertrauen kann, wenn der Kanton etwas sagt», so Schenk. Ob das Urteil weitergezogen werde, sei offen. Es gelte, das schriftliche Urteil abzuwarten. Die finanzielle Gesundheit der Firma sei nicht gefährdet, auch wenn das Urteil rechtskräftig würde.

Der Kanton wiederum zeigte sich in einer Medienmitteilung erleichtert und «begrüsste das Urteil», wie die Baudirektion schrieb. (sda/flo/gbs)