Neuer Standort für Black Dragon Gym

Aktuell absolvieren die Kämpfer des Black Dragon Gym ihre Trainings noch im Gschwend-Areal an der Unterdorfstrasse in Steffisburg. Bereits in wenigen Wochen ist damit jedoch Schluss. Per Ende Mai zieht die Thaibox-Schule, die sich auf die Kampfkunst Muay Thai spezialisiert, an die Bernstrasse 36 nahe der Gemeindegrenze zu Thun.

Hintergrund des Umzugs sind die Pläne der Firmen HRS und Migros sowie der Gemeinde Steffisburg, auf dem Gelände der ehemaligen Möbelfabrik Gschwend eine neue Überbauung für Wohnen und Gewerbe zu realisieren. Die Mieter im heute vielseitig genutzten Areal müssen sich deshalb – bis voraussichtlich im Sommer 2018 – nach einer neuen Bleibe umsehen.

Für mehrere Mieter ist das kein einfaches Unterfangen. «Wenn wir etwas finden, schlagen wir sofort zu», sagte Martina Bracher Sukhachon, Geschäftsführerin und Gründerin des Black Dragon Gym, damals.

Neuer Ort bringt Vorteile

Nun ist Bracher auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten fündig geworden. Die Thaibox-Schule ist künftig im Gebäude, in dem sich auch die Steger Rolf AG und die Sportex Tuning GmbH befinden, stationiert. «Wir entdeckten im Internet ein entsprechendes Inserat. Nachdem wir uns beworben hatten, ging alles ziemlich schnell», erzählt Bracher.

Den Schülern steht am neuen Standort im Untergeschoss ein 300 Quadratmeter grosser und vier Meter hoher Raum zur Verfügung. «Die Fläche ist sogar grösser als jene im Gschwend-Areal», sagt die Black-Dragon-Gym-Geschäftsführerin. Sie sieht zudem weitere Vorteile: «Im Raum hat es keine Säulen. Das ist praktischer zum Trainieren. Und obwohl wir im Keller sind, verfügen wir trotzdem über Tageslicht.»

Los geht es mit den Trainings an der Bernstrasse am 6. Juni. Derzeit besuchen über 150 Personen den Unterricht in der Thaibox-Schule; je nach Lektion trainieren bis zu 30 Black-Dragon-Mitglieder gleichzeitig.

www.black-dragon.ch (Thuner Tagblatt)