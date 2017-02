Neues Festival in Steffisburg

Die Region Thun erhält einen neuen Musikevent: Vom 9. bis 11. Juni 2017 finden erstmals die Music Days Steffisburg auf dem Dorfplatz Steffisburg statt. «Wir legen grossen Wert darauf, regionalen Bands eine Auftrittsmöglichkeit zu geben», schreibt der Verein Music Days Steffisburg in einer Medienmitteilung. So treten 2017 unter anderem die hiesigen Pophelden Red Shoes aus Hünibach auf. Daneben ist bereits klar, dass die national bekannten Troubas Kater auftreten – mit einem neuen Album im Gepäck.

Neuen Verein gegründet

Hinter dem Event steht ein Verein, dessen Mitglieder zumeist aus Steffisburg oder benachbarten Gemeinden kommen. Präsidentin Alexandra Eggimann (28) wohnt zwar in Thun, ist aber in Steffisburg aufgewachsen und betreibt im Oberdorf auch ein eigenes Coiffeurgeschäft. Vizepräsidentin und Finanzchefin Daniela Kropf (27) wohnt auf der Schwarzenegg, arbeitet aber ebenfalls in Steffisburg.

Jacqueline Zumstein (27) wohnt in Steffisburg und engagiert sich im Verein als Sekretärin. «Sie hat bereits an anderen Open-Airs und Grossveranstaltungen in unterschiedlichen Tätigkeiten vor- und ­hinter der Bühne gearbeitet», schreiben die Veranstalter. Die 32-jährige Sponsoringverantwortliche Petra Zehr wohnt im Dorf, ist dort aufgewachsen und betreibt seit 2011 das Blumengeschäft Florissimo im Ort.

Peter Eggimann (26) ist ebenfalls in Steffisburg aufgewachsen, wohnt heute aber in Thun und ist als Infrastruktur- und Verkehrsverantwortlicher im Verein. Als Verantwortlicher für Bar und Gastronomie kann Michael Wölfli (30) aus Steffisburg auf das Netzwerk seiner Metzgerei zurückgreifen, die er in Uetendorf betreibt.

Profis an Bord

Mit Daniel Michel (44), der in Thun wohnt und seit mehr als 20 Jahren eine Eventfirma in Steffisburg mitbetreibt, sowie Dominic Oppliger (31) aus Zäziwil, der seit vielen Jahren als Veranstalter, Booker und Tourmanager in der Schweizer Musikszene unterwegs ist, hat der Verein zudem zwei Profis an Bord geholt, die auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen können.

«Das Organisationskomitee hat sich das Ziel gesteckt, das kulturelle Musikschaffen Steffisburg zu präsentieren», heisst es in der Mitteilung des Vereins Music Days Steffisburg. «Da der Anlass auf dem Dorfplatz stattfindet, haben wir uns entschlossen keinen Eintritt zu erheben, um möglichst der ganzen Gemeinde die musikalische Vielfalt bieten zu können», schreiben die Veranstalter weiter.

Kultur- und Gönnerbändel

Neben Sponsoring sollen die ­Einnahmen aus dem Verkauf sogenannter Kulturbändel und Gönnerbändel zu 20, beziehungsweise 50 Franken einen Teil der Ausgaben decken. Sie rechnen am Anlass, der von einem familiären Ambiente geprägt sein soll, mit insgesamt 1500 Besuchern, denen neben dem Musikprogramm auch ein vielfältiges Food- und Getränkeangebot präsentiert werden soll.

Infos zu Programm und Anreise werden laufend auf der Website der Music Days Steffisburg aufgeschaltet: www.music-days.ch. (maz/pd)