Poetry-Slam-Battle mit Heimspiel

Der goldene Sitzhase auf der Bühnentechnik passt vortrefflich zu den edelmetalligen Shirts des Moderationsduos «3600» Valerio Moser und Remo Rickenbacher, die durch ihr Outfit den besondern Slamanlass optisch zelebrieren. Die Temperatur im Saal erinnert an Bangkok in der Mittagszeit, doch das stört das Publikum, das sich auf Tuchfühlung vor der Bühne versammelt hat, nicht weiter.

Kein Beitrag, so die Moderatoren, dürfe länger als sechs Minuten dauern, sonst drohe eine Attacke mit Schlagrahm aus der Sprühflasche – und der sei seit einem halben Jahr abgelaufen. Gesang sei verboten, Kostüme und Requisiten seien eh verpönt. Dass die Texte aus eigener Feder stammen müssten, verstehe sich von selbst.

Die Special Guests, die ausser Konkurrenz die Stimmung anheizen, geben alles. Michael Frei erinnert mit seiner «Omage» an seine Grossmutter aus dem Appenzell. Inzest sei dort die einzige Sehenswürdigkeit. «Tröscht mi mit Röschti», fleht er, beklagt «Die Küche von hüt, i komm nit druus» und schwadroniert über Chäs-Chueche und Jäzzflueche bis zum Salzheimer heutzutage.

Dazu schmettert er «Aldi, Lidl sind schon da» nach der Melodie des bekannten Frühlingslieds. Der Oberländer Marco Gurtner vergleicht die Moderatoren mit zwei Twix auf der Bühne und rappt sich den Körper einsetzend fast in Ekstase. «Mit 30 im Burn-out – mit 70 auf dem Flyer». Groovig schiesst er auf Rentner mit Elektrobikes: «Er het ke Akku meh gha ...».

Mänu, ein junger Mann aus dem Publikum, fungiert als Glücksfee, der beherzt ins Losglas greift, um die Reihenfolge der Slammer zu ermitteln. Es treten an: Thomas Spitzer aus Köln, Theresa Hahl aus Hamburg, Lisa Christ und Kilian Ziegler aus Olten, Stefan Abermann aus Innsbruck, Remo Zumstein aus Schliern bei Köniz. Wer rausfliegt, entscheidet das Publikum mit Applausstärke.

«Das Fleisch schmeckt so gut», schwärmt Thomas Spitzer über das «Kebap-Land»: «Ich möchte einen Veganer anrufen und lachen.» Sein Herz gackert, seine Zunge ist angespitzt. Die Aussage, dass es keine hübschen Lesben gebe, und ein Zuschauer wie eine behinderte Robbe klatsche, goutiert das Publikum nicht. Thomas fliegt raus. Angesichts der Bangkok-Temperaturen wirkt die Wollmütze von Theresa Hahl irritierend.

Nach den Zoten ihres Vorgängers kommt die Hamburgerin mit federleichter Poesie daher unter dem Titel «Heidelbeermahl»: «Wolkenschiffe verwenden Luftsprünge als Treibstoff. In deinem Blick lagen Flecken. Die Nacht hat alle Wörter verbraucht.» Donnernder Applaus.

Lisa Christ regt sich über den elektronischen Alltagswahnsinn auf. Sie sei immer so müde. Ihr Smartphone heisse Luna, der Laptop Helmut. Gefangen in Postings von Kaffeetassen, E-Mails checken, Likes beobachten, bösen Nachrichten, Fotofluten von Katzen und Ärschen bildet die Oltnerin einen Tag in ihrem Leben ab. Die überwiegend jungen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich bestens identifizieren.

Kilian Ziegler möchte über seine Nüsse reden, denn er liebe sie. Eine Walnuss habe mehr Gehirnwindungen als Trump. «Eichhörnchen sammeln Ersparnüsse», doziert der Erfolgsslammer – im Übrigen heisse es «Orgasnuss». «A nut a day keeps the apple away.» Seine Bühnenpräsenz und seine Dramaturgie sind unschlagbar, wie die Gäste bestätigen. Er schmeisst seine Konkurrentin raus.

Aus Innsbruck kommt Stefan Abermann, der zunächst seine märchenhafte, schneeverzuckerte Heimatstadt beschreibt, um ohne Vorwarnung zum Thema Penis überzuschwenken. Sie seien hässlich wie Nacktmulle, nur ohne Zähne und Augen. Er schlage deshalb Fashion für den Phallus vor: «Stiel mit Stil» oder «Luxus für die Liebeslanze». Penisse seien die Murmeltiere der Körperlichkeit und bewegten sich gerne in Höhlen.

Remo Zumstein erinnert sich an seine Kindheit, in der er sein Faible für Holländisch entdeckt habe, weil das dem Berndeutschen so ähnle. Eine herrliche Gaudi fürs Publikum, denn der Schweizer Meister im Poetry-Slam von 2015 und gebürtige Burgdorfer tunkt seine Muttersprache akustisch in Sauce hollandaise. Dagegen kommt der Kollege aus Österreich nicht an.

Auch ganz am Ende des Abends ist es schliesslich Zumstein, der obenaus schwingt. Der Mann im «Metallica»-Shirt lässt im Finale seinen Gegnern Hahl und Ziegler mit einer «Dankes»-Rede keine Chance. (Thuner Tagblatt)