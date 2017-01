Rega birgt Frau aus Cholereschlucht

In der Nacht auf Mittwoch hat die Rega in der Cholereschlucht bei Thun eine junge Frau gerettet, welche sich bei einem Sturz verletzte und nicht mehr weitergehen konnte. Die Rettungsflugwacht spricht von einem schwierigen Nachteinsatz bei Schnee und Kälte.

Die junge Frau war zusammen mit zwei Begleiterinnen auf einem Wanderweg unterwegs. Sie stürzte in der Nähe der Hundschüpfeflue, wie die Rega am Donnerstag mitteilte. Weil die Schlucht vom Thunersee hinauf in Richtung Goldiwil an dieser Stelle eng sei und viele Bäume aufweise, habe der Rega-Helikopter nicht landen können.

Es war nicht einmal möglich, die Frau mit Hilfe einer Rettungswinde zu bergen. Deshalb setzte die Crew Wilderswil der Rega eine Notärztin und einen Rettungsspezialisten des Schweizer Alpenclubs (SAC) in der Nähe der Unfallstelle ab. Zwei weitere Bergretter des SAC erreichten die Unfallstelle zu Fuss.

Nach der medizinischen Erstversorgung der jungen Frau mussten die Retter dann die Patientin 100 Meter weit zu einer Lichtung tragen. Dort konnten die junge Frau und die Notärztin mit Hilfe der 90 Meter langen Rettungswinde ausgeflogen und direkt zum Dach eines Spitals geflogen werden. Mit Hilfe der drei SAC-Bergretter verliessen die Begleiterinnen der verunglückten Frau die Schlucht zu Fuss.

Die Rega schreibt, Einsätze mit der Rettungswinde in der Nacht seien sehr anspruchsvoll, weil es für die Crews schwierig sei, in der Dunkelheit die Distanzen einzuschätzen und das Gelände zu lesen. Im Fall der Bergung aus der Cholereschlucht seien der vom Rotorabwind herumgewirbelte Schnee sowie die enge Schlucht erschwerend dazugekommen.

