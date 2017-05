Rot bleibt dominante Farbe

Bevor das gut gehütete Geheimnis rund um die neue Uniform endlich gelüftet wurde, spielte die Dorfmusik Aeschlen am Sonntag nochmals im Tenü auf, das sie 47 Jahre lang begleitet hatte. «Wir trugen die rote Uniform stets mit Stolz», sagte Vereinspräsidentin Nadine Zurbuchen, «die Trennung von ihr geschieht deshalb mit einem weinenden Auge.»

Auch Peter von Gunten, der mit seinem achtköpfigen OK die Neuuniformierung und das Einweihungsfest in Aeschlen organisiert hatte, nannte sie das Markenzeichen des Vereins. «Dass sich die Verantwort­lichen damals für eine rote Uniform entschieden haben, war ­mutig, aber auch wegweisend», meinte er rückblickend.

Mit dem Titel «Ciao d’Amore» verabschiedeten sich die 29 ­Musikantinnen und Musikanten schliesslich von ihrer alten Kluft. Die Spannung im voll besetzten Festzelt in Aeschlen erreichte ihren Höhepunkt, als der Vorhang den Blick auf die Neuuniformierten freigab – sie traten wieder in Rot auf, blieben ihrer Tradition also treu.

Der OK-Präsident stellte die Uniform im ­Detail vor und unterstrich: «Die Wahl fiel einstimmig aus.» Dann setzte Dirigent Niklaus Schneider zum Einweihungsmarsch «Aeschlen Forever» an. Das Publikum applaudierte begeistert. Es war sich einig: «Die Uniform kommt frisch und modern daher, und das zusätzliche Gilet gibt den Musikanten mehr Möglichkeiten.»

Anschaffung dank Spenden

Es ist die fünfte Uniform seit der Gründung der Dorfmusik vor 62 Jahren. Aber erst die zweite, die neu angeschafft wurde. In den Anfängen konnte sich der Verein nur ausgediente Uniformen leisten, ist auf der Website zu lesen. Der Kauf bedeutete auch diesmal eine finanzielle Herausforderung. «Meistern konnten wir diese nur dank zahlreichen Spenden», betonte Peter von Gunten, und Präsidentin Nadine Zurbuchen fügte strahlend hinzu: «Die Spenden decken gut zwei Drittel der Kosten.»

Für die Unterstützung bedankten sich die Musikanten im Alter zwischen 15 und 78 Jahren mit dem Stück «Merci - Grazie - Danke». Mehrere Vertreter benachbarter Musikgesellschaften überbrachten ihre Glückwünsche. Auch Sigriswils Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz gratulierte und sagte, eine neue Uniform symbolisiere den Zusammenhalt im Verein immer auch gegen aussen.

Gemeinderatspräsident Beat Oppliger seinerseits packte die Gelegenheit, die Aeschler Dorfmusik in ihrem neuen Tenü am Musiktreffen im Juni in Merligen willkommen zu heissen. Für beste Unterhaltung sorgten nebst der Dorfmusik auch die Örgeligiele, die Blaskapelle Kronjanka und die beiden Komiker Gilbert und Oleg. (Thuner Tagblatt)