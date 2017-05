Schlossberg-Parking ist fast fertig ausgebrochen

Parkleitsystem in der Thuner Innenstadt

In Thun wird mit der Inbetriebnahme der neuen Parkhäuser City Süd Bahnhof (seit August 2016 offen) und City Ost Schlossberg (Eröffnung im Spätherbst 2018 vorgesehen) ein Parkleitsystem installiert. Die Stadt plant 26 Anzeigetafeln mit grossforma­tigen LED-Anzeigen. Auf diesen wird der Weg zu den Parkhäusern und der Bestand an freien Plätzen angezeigt. Es können aber auch weitere Infos eingeblendet werden – etwa Strassensperrungen oder Umfahrungen bei Unfällen oder Grossanlässen. Für eine Pilotanlage an der Frutigenstrasse lag das Baugesuch auf – gestern lief die Einsprachefrist ab. Laut Regierungsstatthalter Marc Fritschi ging eine Einsprache aus der Nachbarschaft ein – noch ist es möglich, dass weitere, per B-Post verschickte Einsprachen eintreffen. «Der Einsprecher bringt technische Vorbehalte zur Platzierung an», sagt Fritschi. Für ihn sei denkbar, die Fragen an einer Einspracheverhandlung zu klären.



Die Anzeigetafel soll laut Gemeinderat Konrad Hädener (CVP) im Juli oder im August installiert werden. Für die weiteren Teile muss noch die Finanzierungs­vereinbarung mit Bund und Kanton abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme des gesamten Parkleitsystems ist für Sommer 2018 vorgesehen.