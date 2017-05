Siegenthaler bemängelt Unterstützung vom FC Thun

YB gewinnt das Derby in Thun 3:2. Die Situation der beiden Berner Klubs könnte sich zur Winterpause nicht unterschiedlicher präsentieren. Mehr...

Thun Der Thuner Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler verfügte am Samstag für die Fans des FC Luzern ein Fahnenverbot. Die FCL-Fans boykottierten deshalb das Spiel. Und auch FCT-Präsident Markus Lüthi wird mit dem Entscheid nicht warm. Mehr...

Am Mittwoch spielt YB in Vaduz. Und die Personalplanungen laufen. Von Thun kehrt Marco Bürki zurück – und auch dessen Teamkollege Christian Fassnacht könnte in Bern landen. Mehr...