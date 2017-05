Silber für die Thuner Curlerinnen

Ein Medaillengewinn war das grosse Ziel der Curlerinnen vom CC Regio Bluestone für die WM im kanadischen Lethbridge. Skip Cristina Lestander räumte allerdings ein, dass dies nicht ganz einfach werden würde, da das Team schon in den Gruppenspielen auf die amtierenden Weltmeisterinnen aus Schottland sowie das US-amerikanische Team treffen würde.

Bereits in den Gruppenspielen zeigten die Thuner Curlerinnen aber vollen Einsatz und gewannen vier von sechs Matchs. Damit sicherten sie sich Platz drei der Gruppenrangliste und den Einzug in die Playoffs. Mit 7: 3 gegen das Team aus Italien gelang den Schweizerinnen dort die Quali­fikation fürs Halbfinale. Die ­Gegnerinnen aus den USA, die bereits in der Vorrunde geschlagen werden konnten, bezwang das Team um Cristina Lestander hier erneut.

Der Final gegen die Favoritinnen und Gastgeberinnen aus Kanada sei für das Team ein ausgesprochenes Highlight gewesen, lassen die Spielerinnen via Pressemitteilung verlauten. Spiel und Atmosphäre würden sie als einmaliges Erlebnis in Erinnerung behalten. Obschon sie das Finalspiel am Samstagmorgen deutlich verloren hätten, seien ihre Erwartungen mit dem Gewinn der Silbermedaille übertroffen worden. (Berner Zeitung)