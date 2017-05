Solartüftler und globale Player spannen zusammen

Der Kleinbetrieb Alenso, der lokale Energiedienstleister Netzulg und der global agierende Solarkonzern Meyer Burger spannen am 6. Mai zusammen: Sie präsentieren in Steffisburg an zwei Standorten verschiedene Solarprodukte, die sie hergestellt, geplant oder montiert haben. Organisiert von der Alenso AG, laden sie die Besucher ein auf den «Energie-Erlebnispfad». Dieser führt zwischen dem Hauptgebäude der Netzulg AG an der Bernstrasse und dem Einfamilienhaus der Familie Habegger an der Zelgstrasse den Mühlebach entlang, welcher lange Jahre Hauptenergieträger für grosse Teile des Steffisburger Gewerbes war.

Zu sehen sind neben Gebäudefassaden und -dächern, welche grossflächig mit Solarzellen aus dem Hause Meyer Burger bestückt sind, ein mit Strom betriebener VW Golf, Elektrovelos, eine Wärmepumpe und mehr. Unter anderem besteht die Möglichkeit, mit Solarpanels aufladbare Akkus zu bestellen, welche die Alenso AG entwickelt hat.

Weiterer Anlass in Spiez

Die Besucher «erfahren mehr über verschiedene Energiesysteme und zum Thema Elektromobilität», schreiben die Veranstalter. Ebenfalls bieten sie einen Wettbewerb sowie Verpflegungsmöglichkeiten an. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 16 Uhr.

Der Anlass ist einer der «Tage der Sonne», welche in der Schweiz seit 2004 jeweils im Mai unter dem Patronat der Schweizerischen Vereinigung für Solarenergie (SSES) organisiert werden. «Interessierte erhalten Einblicke in die diversen Facetten der Solarenergie», heisst es auf der Internetseite von SSES. «Verschiedenste Veranstalter nutzen die Gelegenheit, um ihre Angebote, Dienstleistungen und ihr Wissen einem breiten Publikum vorzustellen.» Neben dem Anlass in Steffisburg führt im Berner Oberland die Beosolar GmbH in Spiez am 5. Mai von 16 bis 20 Uhr sowie am 6. Mai von 10 bis 17 Uhr Tage der offenen Tür durch. (pd/maz)