Später Schritt ins Rentnerleben

«Ich bi ä trochene Cheib.» Und dann muss er trotzdem lachen. Bis zu diesem Zeitpunkt tat sich Beat Haldimann (72), abtretender Gemeindepräsident von Buchholterberg, beim Fototermin hoch über seiner Gemeinde schwer damit. Jetzt huscht aber doch noch ein Lachen über seine Lippen. «Wir leben an einem wunderbaren Ort», kommt er ins Schwärmen, als er sich umsieht und auf die Gipfel zeigt. «Dort sieht man das Bietschhorn. Und da hinten kann man manchmal den Titlis erkennen.»

Seine Leidenschaft für die Bergwelt möchte Haldimann teilen – so hat er die Erstellung einer Panorama­tafel beim Altersheim Schibistei initiiert.

Wenig Feuer für Fusionen

Die Panoramatafel ist ein Sinnbild seines Schaffens als Politiker. Er war nicht darauf bedacht, sich Denkmäler zu erschaffen. Vielmehr strebte er nach nachhaltigen Lösungen. «Der politische Prozess braucht Zeit», sagt Haldimann denn auch. Es sei sinnvoller, kleine Schritte zu machen, die von der Bevölkerung mitgemacht würden. Es komme nie gut, wenn man von der hohen Kanzel herab rede.

Er illustriert seine Einschätzung mit einem Beispiel. «Die Fusionsübung im Zulgtal war ein Tiefpunkt.» Die Macher hätten akademisch argumentiert und die Leute überfahren. «Gepflogenheiten oder topografische Eigenschaften des Zulgtals wurden einfach heruntergespielt. So geht es nicht!» Haldimann selber ist kein Fusionsturbo. Er sagt denn auch: «Aus zwei verschuldeten Gemeinden macht man nicht einfach eine reiche.»

Zudem ­seien Gemeinden ein «Biotop der Demokratie». Grössere Gemeinden seien anonymer. Und Parteien bekämen mehr Macht. «In ­Gemeinden wie Buchholterberg kennt man sich noch. Da spielt die Parteizugehörigkeit keine Rolle.»

Grundsätzlich gegen Fusionen ist er aber nicht. «Ein Zusammenschluss muss aber wachsen.» Und die Motivation dürfe nicht sein, den Aufwand der kantonalen Verwaltung zu verringern. Haldimann macht sich – das merkt man – grosse Sorgen um die ländlichen Gemeinden. «Sie verlieren mehr und mehr Autonomie. Ihnen geht zudem das Geld aus.»

Er stört sich auch daran, dass seitens des Kantons immer öfter der Respekt fehlt. «Ein Gemeinderat macht seinen Job und engagiert sich am Abend und am Wochenende für die Allgemeinheit. Das ist keine Selbstverständlichkeit.» Dass die Land­gemeinden wegen des neuen Richtplans kaum mehr Chancen hätten, zu wachsen, betrübt Haldimann. «Wer soll denn noch nach Buchholterberg kommen?» Es sei wichtig, dass die Schere zwischen Stadt und Land nicht noch weiter auseinandergehe.

Aber schwarz sieht er die Zukunft trotzdem nicht. «Buchholterberg ist eine tolle Gemeinde, mit einer gesunden Bevölkerung.» Es sei wichtig, dass es Treffpunkte gebe, wo sich die Bürger austauschen könnten. «Das verbindet.»

Dichten und denken

Haldimann hat sein Amt mit viel Freude ausgefüllt. Er sei überrascht gewesen, als er für den Gemeinderat angefragt wurde. «Ich bin eigentlich ein unpolitischer Mensch.» Die Aufgabe habe ihn gereizt, auch später – vor fünf Jahren, als es um den Posten des Präsidenten ging. «Ich konnte viel lernen», sagt Haldimann, der auch den Tierschutz Region Thun jahrelang präsidierte (vgl. Kasten). Nun sei es an der Zeit, das Gemeindepräsidium abzugeben. «Ich habe mich immer als Übergangslösung gesehen.»

Zudem sei es besser, dann zu gehen, wenn einen die Bürger noch mögen, sagt Haldimann, der gerne zu Stift und Papier greift, um seine Gedanken in einem Gedicht niederzuschreiben. «In ein paar Versen kann man Dinge, die vielleicht etwas grob klingen, leichter formulieren.» Von der Bildfläche verschwinden wolle er aber nicht. Seiner Nachfolgerin Sandra Nussbaum stehe er bei Bedarf gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Hoger oder Hongkong?

Haldimann freut sich auf seine Zeit als «richtiger Rentner». Die ganz grossen Pläne schmiede er zwar nicht, aber langweilig werde es ihm deswegen kaum. «Ich fahre gern Ski, segle und spiele Gitarre.» Daneben wolle er sich bald wieder einmal in ein Segelflugzeug setzen. «Das ist etwas Wunderbares.» Nicht zuletzt hoffe er, die eine oder andere Reise unternehmen zu können. Dazu sei er in den letzten Jahren zu wenig gekommen. «Es muss ja nicht grad Hongkong sein, ein Hoger in der Region tuts auch.» (Thuner Tagblatt)