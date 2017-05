Spitex Region Thun: Auf Kurs mit neuer Struktur

«Es brauchte viele Schritte, aber wir sind auf Kurs», versicherte Präsident Markus Pfeuti an der Mitgliederversammlung der Spitex Region Spiez, Thun, Heimberg. Die letztes Jahr beschlossene Trennung von Betrieb (Operative) und Verein (Strategie) wird bis Mitte Jahr umgesetzt sein. Die Betriebsbewilligung ist erteilt, und die Verträge mit Bund und Kanton liegen vor. Die Spitex ist neu eine gemeinnützige, steuerbefreite AG. Das sei zeitgemäss und erleichtere dem Betrieb die Entscheidungswege.

Neu ein Förderverein

Die Vereinsmitglieder stimmten an ihrer Versammlung im Freienhof allen noch notwendigen Schritten zu. So auch der Umwandlung des Spitex-Vereins in einen Förderverein mit dem Zweck der «ideellen und materiellen Unterstützung der Spitex AG.» Der Förderverein mit Sitz in Thun bleibt Hauptaktionär respektive Besitzer der Spitex AG. Er versteht sich als Bindeglied zwischen AG und Bevölkerung.

Der Verein finanziert sich aus Mitgliederbeiträgen, Vergabungen, Spenden, Legaten und Vermögenserträgen. Das Vereinsvermögen liegt bei 102 804 Franken. Er zählt aktuell 232 Einzel-, 136 Paare und 15 Kollektivmitglieder. Das sind wegen Heimeintritten, Tod oder Wegzug 29 weniger als im Vorjahr. Der Spiezer Apotheker Andreas Grünig wurde zum Aktionärsvertreter bestimmt. Um den Start ins Neue zu erleichtern, bleiben die Vorstände von AG und Verein vorläufig identisch.

Der Spitex-Betrieb

Die 191 Mitarbeitenden, 7 mehr als im Vorjahr, leisteten 2016 in 195'358 Einsätzen 104'261 Einsatzstunden, gegenüber deren 102'539 im Vorjahr. Davon fielen 86'360, gut 2000 Stunden mehr als 2015, auf Pflege und 15'069, leicht weniger als 2015, auf Hauswirtschaft. «Ausgesprochen stark steigt die Nachfrage nach Leistungen der psychosozialen Betreuung», hielt der Vorsitzende fest. Das habe die Spitex bewogen, am Aumattweg in Steffisburg ein Angebot für die Demenz­begleitung aufzubauen.

Stark gefragt waren auch die Leistungen des Palliative-Care-Teams. Das Problem: «Der Marktbestand an qualifiziertem Personal vermag mit dem Bedarf nicht mitzuhalten», wie Geschäftsführerin Karin Affolter erläuterte. Vorübergehend mussten deshalb «Kurven» gefahren werden; «Überstunden mussten erhöht werden. Die Ausbildung und das Finden von geeignetem Personal sei und bleibe eine grosse Herausforderung.»

Zufriedenes Personal

Immerhin waren Ende 2016 um die 95 Prozent der Patientendossiers elektronisch verfügbar. Zwar fehle es noch etwas an Routine, aber schliesslich werde das dem Personal die Arbeit erleichtern und steigere die Effizienz. Gemäss dem Swiss Arbeitgeber Award liegt die Mitarbeiterzufriedenheit der Spitex Region Thun trotz grosser Mehrbelastung gesamtschweizerisch auf dem 10. Rang. (Thuner Tagblatt)