Stadtrat sorgt sich um das KKThun

«Wir haben jetzt die optimale Organisationsstruktur gefunden»

Die KKThun AG hat der Eclipse AG Anfang Jahr die gesamte organisatorische Verantwortung für das KKThun übertragen. Eine Struktur, die sich laut dem Geschäftsführer bewährt.



Dass die Zukunft des Kultur- und Kongresszentrums KKThun die Stadtratsmitglieder beschäftigt und dass gleich zwei Interpellationen dazu eingereicht worden sind, freut Laurent Sandoz, Geschäftsführer der mit ihm vor 30 Jahren gegründeten Eclipse AG. Das Unternehmen ist im Mandat der KKThun AG seit Anfang Jahr nicht mehr wie von Beginn an hauptsächlich für die Technik verantwortlich, sondern gesamthaft für den Betrieb und hat in der Folge auch gleich die Angestellten der KKThun AG übernommen. «Ich verstehe die Politikerinnen und Politiker und finde es gut, dass sie sich informieren.» Er sei froh, wenn dies zum Verständnis der Zuständigkeiten und des Betriebs führe.



Der gebürtige Romand, der bestens Berndeutsch spricht und längst über Biel in Thun angekommen ist, kennt den Betrieb im KKThun aus dem Effeff. Denn: «Als die Stadt damals für den sanierten und um den Lachensaal erweiterten Schadausaal eine externe Firma gesucht und den Betrieb ausgeschrieben hat, haben wir die KKThun AG gegründet und uns für dieses Projekt beworben», erinnert sich Sandoz, der aus diesem Grund auch in deren Verwaltungsrat Mitglied ist. An den Aktien halten die Eclipse AG und die Transfair AG, welche für die Gastronomie im KKThun das Mandat hat, je 50 Prozent. Die KKThun AG habe von der Stadt damals den Zuschlag erhalten, ebenso bei der Verlängerung für den aktuellen Vertrag, der noch bis 2019 andauert (vgl. Haupttext).



Wiederum bewerben



Anders als bei der ersten Eingabe sind einige Rahmenbedingungen. So findet das SEF, das Swiss Economic Forum, seit 2010 nicht mehr im KKThun statt, und das geplante Lachenhotel samt Einstellhalle konnte nicht realisiert werden. «Das bedeutet für uns, dass wir in Thun für mehrtägige Anlässe immer noch zu wenig Hotelzimmer verfügen», nennt Laurent Sandoz einen Nachteil für den Betrieb. Mit der letzten Reorganisation per Anfang Jahr sei alles nun einfacher und wegen der direkten Abläufe auch kostengünstiger.



«Die KKThun AG stellt den Verwaltungsrat und sichert die strategische Richtung», erklärt der Geschäftsführer der Eclipse AG, welche nun das rund 20-köpfige Team von Festangestellten beschäftigt. Dieses und viele Freelancer würden die nötige Flexibilität bieten, um auf die Zahl der Aktivitäten zu reagieren. «Ich bin überzeugt, dass wir nun die optimale Organisation gefunden haben, die sich in Bezug auf die Gegebenheiten am besten eignet.»

Die KKThun AG werde sich auf die Ausschreibung der Stadt für den Betrieb erneut bewerben. «Wir würden uns freuen», betont Sandoz, «wenn wir unsere Erfahrungen weiterhin eingeben können.» sft