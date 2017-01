Start in Oberländer Weltcup-Woche ist geglückt

Am Freitag ist in Adelboden die Oberländer Weltcup-Woche eingeläutet worden. Am Nachmittag begann der Weltcupanlass um 16 Uhr mit der traditionellen Boxenstrasse auf dem Märitplatz, wo sich alt und jung mit Rennfahrern und Serviceleuten treffen kann.

Um 19 Uhr ging dann die Weltcup-Show inklusive Startnummernauslosung auf dem Märitplatz über die Bühne. Die Skistars wurden, wie es die Tradition will, am Seil respektive der Tyrolienne vom «Bären»-Dach auf den Märitplatz heruntergelassen.

Und so wird am Samstag um 10:30 Uhr am Riesenslalom gestartet:

Die erste Startgruppe:

1 Alexis Pinturault (FRA)

2 Victor Muffat-Jeandet (FRA)

3 Philipp Schörghofer (Ö)

4 Felix Neureuther (DE)

5 Marcel Hirscher (Ö)

6 Henrik Kristoffersen (NOR)

7 Mathieu Faivre (FRA)

8 Leif Kristian Haugen (NOR)

9 Luca de Aliprandini (ITA)

10 Florian Eisath (ITA)

11 Manuel Feller (Ö)

12 Justin Murisier (SUI)

13 Zan Kranjec (SLN)

14 Stefan Luitz (DE)

15 Andre Myhrer (SWE)



Die weiteren Schweizer:

23 Gino Caviezel

44 Marco Odermatt

46 Sandro Jenal

47 Manuel Pleisch

53 Elia Zurbriggen

Rennprogramm: Samstag/Sonntag, jeweils Start 1. Lauf. 10.30 Uhr, Start 2. Lauf 13.30 Uhr. Infos: www.weltcup-adelboden.ch (hsf)