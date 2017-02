Stelldichein der Literaturszene

Das Thuner Literaturfestival ­Literaare präsentiert eine breite Palette an Autorinnen und Autoren, die das Literaturschaffen im In- und Ausland prägen. «Die 12. Ausgabe steht für die Vielfalt der deutschsprachigen Literatur, für gestandene Namen und neue Stimmen», sagt Organisatorin Tabea Steiner. Das Festival werde zudem bereichert durch Spracheinflüsse, verschiedene literarische Genres und durch die Zeichnungen, Illustrationen und Comics von Andy Fischli.

Junge Stimmen

Einen besonderen Schwerpunkt bildet eine junge Generation von Autorinnen und Autoren: Beim Schreibwettbewerb am Samstagnachmittag lesen drei Gewinnerinnen ihre Texte, die erstmals in der Literaturzeitschrift «Narr» veröffentlicht werden. Eine der drei Autorinnen kommt am gleichen Abend nochmals in die Kränze: die Gewinnerin des Publikumspreises liest bei «Stimmen von Thun».

Sie gesellt sich zu einer Schar von sieben Autorinnen und Autoren, die gleichzeitig unter den Dachbalken des Velschensaales vor kleinem Publikum ihre Texte vorstellen. «Nach zehn Minuten lösten sich die Runden auf, und das Publikum kann sich eine neue Erzählerin oder einen neuen Erzähler aussuchen», erklärt Tabea Steiner.

Dabei reiche das Spektrum vom Steffisburger Matto Kämpf, der Kurztexte, Lieder sowie Fernsehserien macht, über Michelle Steinbeck, deren Erstling 2016 für reichlich Aufregung gesorgt hat, bis hin zu Stefanie Sargnagel, der österreichischen Aktivistin.

Ein Berner im Silicon Valley

Wer es etwas ruhiger möge, sei bei der Eröffnung am nächsten Freitag bei Katharina Hacker oder bei den Lesungen im Theater Alte Oele am richtigen Ort, macht Tabea Steiner weiter ­Werbung in eigener Sache: Dort würden am Samstag- und Sonntagnachmittag Shida Bazyar, Gerhard Falkner oder Birgit Vanderbeke sowie weitere Autorinnen und Autoren lesen.

«Der bereits angekündigte Jürgen Becker, der noch mit Max Frisch durch die Strassen von New York spaziert war, ist verhindert und wird durch Jonas Lüscher vertreten», erklärt Steiner. Der Berner Autor habe soeben seinen zweiten Roman «Kraft» vorgelegt. Darin stelle sich der Protagonist einer philosophischen Preisfrage: Warum die Welt, wie sie ist, gut sei, und warum man sie trotzdem verbessern sollte.

Krafts Reise und sein Aufenthalt in Kalifornien, begleitet von zahlreichen auch unerwünschten Abenteuern, schildert Jonas Lüscher in einer temperamentvollen, anschaulichen und immer witzigen Sprache. Man begleitet einen Richard Kraft, der sich selbst durch das Silicon Valley treibt, und kann ihm bei der allmählichen Zersetzung seiner Gedanken förmlich zusehen.

Ein Festival für alle

«Nicht nur im literarischen Programm soll Vielfalt gezeigt werden», meint Tabea Steiner abschliessend.

«Es soll allen Menschen, die sich für die erzählten Welten der Schriftstellerinnen und Schriftsteller interessieren, möglich sein, die Lesungen zu besuchen.» Aus diesem Grund würden schon zum zweiten Mal die Eröffnungslesung sowie alle Lesungen vom Sonntag in Gebärdensprache übersetzt. Zudem werde eine induktive Höranlage installiert, was Menschen mit Hörhilfen unterstütze, alle Räume seien zudem barrierefrei begehbar.

Das Programm

Das Programm des 12. Thuner Literaturfestivals Literaare im Überblick:

Freitag, 24. Februar

Tertianum Bellevuepark, 20 Uhr: Eröffnung mit Katharina Hacker

Samstag, 25. Februar

Kleintheater Alte Oele Thun, 13 Uhr: Schreibwettbewerb mit Ann Berger, Sigune Schnabel und Hanna Widmer und «Narr – das narrativistische Literaturmagazin»

14 Uhr Shida Bazyar

15.30 Uhr Barbi Markovi?

16.30 Uhr Jonas Lüscher

17.30 Uhr Andy Fischli: Werkschau und Gespräch Velschensaal, Hotel Rathaus,

20.30 Uhr: «Stimmen von Thun» mit Flurin Jecker, Matto Kämpf, Noëmi Lerch, Werner Rohner, Stefanie Sargnagel, Michelle Steinbeck, Frédéric Zwicker, ­Gewinnerin Publikumspreis Schreibwettbewerb

Sonntag, 26. Februar

Kleintheater Alte Oele, Thun 13.30 Uhr Matthias Nawrat

14.30 Uhr Gerhard Falkner

16 Uhr Daniela Seel

17 Uhr Birgit Vanderbeke

