Thun-Noten: Schwung von der Bank

Der FC Thun bezwingt den FC Sion dank eines Treffers in der Nachspielzeit von Simone Rapp 2:1. Die ­Erleichterung im Oberländer Lager ist enorm gross.

Der FC Thun hat den FC Sion beim Debüt von Interimscoach Mauro Lustrinelli trotz mehr als einer Stunde in Unterzahl teilweise dominiert. Der 2:1-Heimsieg der Walliser war äusserst schmeichelhaft.

Am Sonntag gastiert der FC Thun in St. Gallen (13.45 Uhr). Die Oberländer verloren zuletzt dreimal in Folge. Sportchef Andres Gerber gibt sich dennoch zuversichtlich.