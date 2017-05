Thunbola: Per SMS zum Gewinn

«Wir sind bisher sehr zufrieden», sagt Peter Staib, Juwelier und Initiant der Non-Profit-Organisation «Thun spielt verrückt», die die Thunbola organisiert. Seit Anfang März gibt es an der Tombola jede Woche 146 Preise zu gewinnen. Rund 120 beteiligte ­Geschäfte verteilen 300'000 Gratislose an ihre Kunden. Jede Woche werden auf der Website www.thunbola.ch die Nummern der Gewinnerlose veröffentlicht.

«Das Prinzip der Verlosung ist von einigen Leuten als zu kompliziert bezeichnet worden», erklärt Staib. «Dabei ist auf der Webseite erklärt, wie man seine Losnummer via Suchfunktion einfach und kostenlos kontrollieren kann.» Staib ist enttäuscht über die Kritik: «Die Lose sind gratis, man kann tolle Preise gewinnen. Deshalb wünsche ich mir mehr Respekt für das Projekt.» Um die Abfrage der Losnummern noch einfacher zu machen, kann seit Montag per SMS überprüft werden, ob ein Los gewonnen hat. Die SMS-Abfrage ist einmalig pro Los und kostet maximal 40 Rappen.

Positives Feedback

«Ein Riesenerfolg für uns ist, dass so viele Geschäfte teilnehmen», sagt Juwelier Staib. Man betreue die Betriebe während der Tombola und bekomme positives Feedback. Auch das Hauptziel, die Geschäfte in der Thuner Innenstadt zu beleben, sei auf guten Wegen, sagt Staib. «Die Leute entdecken neue Läden. Kürzlich kam ein Kunde wegen der Thunbola in mein Juweliergeschäft, das seit 45 Jahren besteht, und fragte: ‹Gibt es Sie schon lange?›»

Rund 20 Prozent aller Preise seien bisher abgeholt worden, schätzt Staib. «Es wurde ja erst knapp die Hälfte verlost.» Abholen kann man die Gewinne bis Ende Jahr. Am 17. August findet auf dem Rathausplatz die grosse Hauptverlosung statt, wo alle Lose erneut eine Gewinnchance erhalten. Als Hauptpreis winkt ein Auto, musikalische Unterstützung gibt es von den einheimischen Bands Pur-Jam und Red Shoes. Ob die Thunbola weiterexistiert, entscheidet der Verein nach Abschluss der ersten Aus­gabe. (Thuner Tagblatt)