Thuner Kletterer bezwingt die Muir Wall

Die Route durchstiegen die beiden Freikletterer in sechs Tagen, zwischen dem 25. und dem 30. April. «Manche Träume gehen schneller in Erfüllung, als man es sich vorstellt», schreibt Silvan Schüpbach auf seinem Blog Slack-line.ch. Gemeinsam mit Kletterpartner Dimitri Vogt aus Worben hat er die 1000 Meter hohe Muir Wall im Yosemite-Nationalpark durchklettert. Dabei bewältigten die Freikletterer die praktisch senkrechte Wand ohne Hilfsmittel. Im Unterschied zum technischen Klettern benutzten sie Seile und Haken nur zur Gewährleistung der Sicherheit und nicht als Kletterhilfe.

Der 34-jährige Schüpbach war bereits zum dritten Mal im Yosemite-Gebiet unterwegs und hat viel Erfahrung mit dem sogenannten Bigwall-Klettern. Dies bezeichnet das Durchsteigen hoher Felswände, die normalerweise nicht an einem einzigen Tag geklettert werden können, sodass unterwegs biwakiert werden muss. Für den 20-jährigen Vogt, Mitglied im Nationalkader Swiss Climbing des SAC, war es die erste Bigwall-Erfahrung.

Die Muir Wall wurde 2001 zum ersten Mal frei geklettert. Seither sei dies nur wenigen Seilschaften gelungen, denn sie gelte als sehr anspruchsvoll, sagt Kletterlehrer Schüpbach, der beim SAC arbeitet. «Über die Muir Wall gibt es wenige Informationen, das hat Dimitri und mich gereizt.»

Als Schüpbach und Vogt Anfang April im Yosemite Valley eingetroffen seien, habe dort noch der Winter geherrscht, lässt Schüpbach via Medienmitteilung verlauten. Das Ziel, die anspruchsvolle Wand am Capitan frei zu klettern, schien in weite Ferne gerückt zu sein. «Schnee und Schmelzwasser machten die Route unkletterbar.» Trotzdem kämpfte sich die Schweizer Seilschaft durch den unteren Wandteil und erkundete die schwierigen Seillängen.

Erfolg wider Erwarten

Ende April erreichte dann eine zehntägige Schönwetterphase den Yosemite-Park. Den beiden Kletterern blieb genug Zeit, die Wand trocknen zu lassen und den entscheidenden Durchstiegsversuch zu starten. Für Schüpbach und Vogt war klar, dass sie so lange in der Wand bleiben würden, bis jeder von ihnen alle Seillängen frei geklettert haben würde.

Probleme habe ein unerwarteter Regentag gemacht, der die beiden zwang, untätig im Portaledge, einer Art schwebendem Biwak in der Steilwand, zu verharren. Schliesslich gelingt das Abenteuer doch: «Es ist einerseits eine Erleichterung und andererseits eine Bestätigung, dass nicht nur die Fitness, sondern auch der Kopf sein Bestes gegeben hat», sagt Silvan Schüpbach und ergänzt: «Für El Capitan reicht Kraft allein nicht.» (jzh/pd)