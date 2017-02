Thuner Stadtparlament sagt Ja zu Empa-Finanzspritze

Mit einer Finanzspritze von insgesamt 11,7 Millionen Franken wollen der Kanton Bern und die Stadt Thun sicherstellen, dass die eidgenössische Materialforschungsanstalt Empa in den kommenden Jahren in Thun bleibt und dort ausbauen kann. Der Thuner Stadtrat hat am Donnerstag den Anteil der Stadt von 1,7 Millionen Franken bewilligt.

Die Empa plant in Thun ein Kompetenzzentrum, wo an neuartigen metallischen Werkstoffen geforscht wird. Ein wichtiger Arbeitsbereich soll auch der 3D-Druck sein. Mit der ausgearbeiteten Lösung könne Thun nicht nur die Schliessung des Empa-Standorts Thun verhindern, sondern die Forschungsanstalt mindestens bis ins Jahr 2030 in Thun behalten, führte Stadtpräsident Raphael Lanz aus.

Das Vorhaben sichert insgesamt rund 120 Arbeitsplätze in Thun. Die Empa beschäftigt in der Stadt am Tor zum Berner Oberland rund 70 Angestellte. Sie ist ausser in Thun auch in Dübendorf ZH und St. Gallen tätig.

Nur leise Bedenken

Die Gelder der Stadt Thun unterteilen sich in einen Verpflichtungskredit von 1,3 Millionen Franken und eine Eventualverpflichtung von 400'000 Franken. Die Fraktionen im Thuner Stadtrat begrüssten die erarbeitete Lösung. Leise Bedenken gab es einzig zur Tatsache, dass man mit der Empa eigentlich eine Bundesinstitution unterstütze.

Die SP hoffte, dass das Beispiel nun nicht Schule macht und die Stadt immer wieder einspringen müsse. Die Lösung sei einfach zu gut, um Nein zu sagen, brachte es Thomas Hiltpold von den Grünen auf den Punkt.

Die Empa habe regionale, nationale und globale Ausstrahlung. Er hoffe, dass das Umfeld der Empa in Thun ein Biotop für neue Unternehmen und Spin-off-Unternehmen werde, führte Hiltpold aus. Auf bürgerlicher Seite stiess das Geschäft auf grosse Zustimmung.

Thun sei der einzige ETH-Standort, der nicht vom Standortkanton oder der Standortgemeinde unterstützt werde, ging Stadtpräsident Raphael Lanz auf die Bedenken ein.

Die Empa sei zwar eine Bundesinstitution, aber die Stadt Thun könne aus ihrem Engagement volkswirtschaftlichen Nutzen ziehen. Dies rechtfertige den Einsatz von Steuergeldern.

Der Stadtrat stimmte dem Geschäft schliesslich einstimmig zu. Der bernische Grosse Rat wird über den Anteil des Kantons von 10 Millionen Franken noch befinden müssen.

Thun musste immer wieder kämpfen Die Empa-Niederlassung in Thun entstand im Jahr 1992 als Kompensationsmassnahme des Bunds für wegfallende Arbeitsplätze bei der Armee. Thun musste aber in den vergangenen Jahren immer wieder für die Empa kämpfen. Im März 2016 habe sich der ETH-Rat in Thun angemeldet, berichtete Lanz am Donnerstag im Stadtrat. Der Empa-Standort Thun sei betriebswirtschaftlich im Vergleich zu anderen Standorten nicht optimal, habe man ihm eröffnet. Der ETH Rat wollte darum alle möglichen Optionen prüfen. (sda)