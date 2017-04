Veränderungen, Investitionen und Innovation

«Neue Geschäftsräume, ein Präsidentenwechsel, der Zuschlag für die berufliche Integration BIN 2017–2020 und zahlreiche neue Projekte prägten das Jahr», heisst es im Jahresbericht 2016 von Volkswirtschaft Berner Oberland.

Der neue Präsident Jürg Grossen präsentierte ihn an der 97. Generalversammlung vom Donnerstagnachmittag im ABC-Labor in Spiez. Der Verein Volkswirtschaft Berner Oberland setzt sich seit 1919 für das volkswirtschaftliche Wohl der Region und die Förderung des Stand­ortes Berner Oberland ein.

Ideengeberin und Lobbyistin

Das laufende Jahr steht unter dem Zeichen «Innovation und Tradition». Ein wichtiges Thema bildet das Bauen ausserhalb der Bauzone. «Wir bleiben am Ball», betonte Geschäftsführerin Susanne Huber. Damit meinte sie, dass «ein aktives Lobbying für eine vernünftige Praxis im Kanton Bern» betrieben werden müsse. Erforderlich sei eine Koordination der Aktivitäten auf regionaler und kantonaler Ebene.

Neben der Arbeitsintegration (BIN 2017–2010) lanciert, begleitet und unterstützt die Volkswirtschaft Berner Oberland wichtige regionale Entwicklungsprojekte. Allen voran wird die Wirtschaftsstrategie 2025, die für den Wirtschaftsraum Berner Oberland aus neun Teilprojekten besteht, hervorgehoben.

Eines davon, das Projekt Golden Pass Montreux–Interlaken ohne Umsteigen, ist in Ausführung begriffen. Projekte im Bereich medizinische Grundversorgung und Förderung von Regionalprodukten, die 2016 weiterentwickelt wurden, sollen in diesem Jahr beim Kanton als Projekte zur neuen Regional­politik eingereicht werden.

«Im breiten Themenfeld, das die Wirtschaftsstrategie 2025 abdeckt, agieren wir als Ideengeberin, Impulsgeberin, Lobbyistin und Koordinatorin» lautet das Motto.

Mehr Mitglieder und Personal

In der Erfolgsrechnung 2016 muss bei Erträgen von 754 601 Franken ein Verlust von 7161 Franken verbucht werden. «Dieser lässt sich mit Investitionen in neue Projekte und somit in die Zukunft der Organisation er­klären», wird begründet. Das Eigenkapital beträgt rund 360 000 Franken.

Infolge Aufbau des neuen Arbeitsintegrationsprogramms berufliche Integration ab Jahresanfang musste der Personal­bestand um zehn zusätzliche Fachkräfte und Assistentinnen aufgestockt werden. Der Verein beschäftigt aktuell 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch die Entwicklung des Mitgliederbestands zeigt nach oben. Insgesamt zählte die Organisation per Ende des vergangenen Jahres 666 Firmenmitglieder. Damit ist die Anzahl der Mitgliedschaften im Vergleich zu den Vorjahren leicht angestiegen. Für den als Vertreter der Bergbahnen zurückgetretenen Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn, konnte noch kein Ersatz gefunden werden.

Ein König erzählt

Den Bogen zum Jahresmotto «Tradition und Innovation» spannte nach der Versammlung sinnbildlich Matthias Glarner. Der 31-Jährige schilderte seinen Werdegang vom 9-jährigen Anfänger bis zum nationalen Schwingerkönig 2016. Auch im traditionellen Schwingsport sei Innovation nötig, legte Glarner dar. Er verbindet die beiden Werte besonders deutlich, wurde den rund 140 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern sicher bewusst. (Berner Oberländer)