Verein Thunfest mit gutem Ergebnis

«Nachdem im Vergleich zu 2015 feine Umstellungen am Konzept vorgenommen und Festbändel als Eintritt in die Konzertzone wieder eingeführt wurden, kann das Thunfest 2016 mit einem Gewinn von rund 46'000 Franken abgeschlossen werden.» Dies verkündete Vereinspräsidentin Susanna Ernst den Teilnehmenden der Hauptversammlung vom Donnerstagabend.

«Ein grosser Dank gebührt den Thunerinnen und Thunern. Sie haben die erfolgreiche Ausgabe 2016 möglich gemacht.» Ernst mahnte aber auch, das Ziel «gesunde Finanzen» weiterhin im Auge zu be­halten. Schliesslich sei der Verein noch nicht ganz schuldenfrei.Das Budget mit einem Gewinn von rund 39'000 Franken wurde an der HV genehmigt, wie der Verein mitteilt. Die Jahresbei­träge bleiben im neuen Vereinsjahr unverändert.

Umstellungen bewährten sich

Die letztjährigen Umstellungen – das Fest wurde an drei statt vier Tagen und in verkleinertem Perimeter durchgeführt – haben sich laut Präsidentin Ernst ausbezahlt und zum guten Ergebnis geführt. Dennoch seien weitere Anstrengungen nötig, wolle man das Fest als «bedeutenden Event in der Stadt etablieren».

Das Ressort Marketing spielt dabei eine zen­trale Rolle: Nach dem Abgang von Luca Linder konnte es nicht neu besetzt werden. Man strebt nun eine professionelle Lösung an, das Fest ab 2018 zu vermarkten.

Einen Erfolg verbuchte der Verein im letzten Jahr auch mit dem kleinen Schadau-Open-Air «Thun hat Talent», das aufgrund eines Radiointerviews zustande kam und welches das Thunfest-OK zusammen mit der Stadt organisierte und durchführte.

Schmid und Zysset gehen

An der HV wurden Marcel Eber­hart für die Administration und die Mitgliederbewirtschaftung, Roger Müller als stellvertretender Chef Sicherheit und Nicole Sigrist, stellvertretende Chefin Finanzen, neu in den Vorstand gewählt. Verabschiedet wurde der Kommunikationsverantwortliche Marco Zysset. Seine Nachfolge übernimmt Ramona Gloor.

Weiter ­verabschiedete die Versammlung den langjährigen Programmchef Heinz Schmid. Dank des unvergleichlichem Riechers von «Henä» hätten in Thun schon viele Schweizer Talente auf der Bühne gestanden, würdigte Laudator Zysset den Einsatz Schmids.

Nur Schweizer Bands

«Schon bald» will der Verein auch erste Acts aus dem diesjährigen Programm bekannt geben und den Vorverkauf der Plaketten und Festbändel starten. «Eines steht auf jeden Fall schon fest – es werden wieder ausschliesslich Schweizer Bands auf den Bühnen des Waisenhaus- und des Rathausplatzes stehen», so der Verein in seiner Medienmitteilung. (Berner Zeitung)