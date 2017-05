Vier Festivals spannen zusammen

«Die vo hie»: So nennen die Veranstalter von den Music Days Steffisburg (9.–11. Juni), dem Cholererock, Hünibach (8. Juli), dem Thunfest (11.–13. August) und von Thun hat Talent (23. September) diejenige lokale Band, welche sie als vielversprechendste Nachwuchsband des Jahres ­sehen.

Sie wählen künftig jedes Jahr gemeinsam eine Nachwuchsband aus der Region aus, welche auf allen vier Festival­bühnen auftreten kann. Dieses Jahr kommt das Trio Infinite Hills aus Thun in den Genuss von je einem der begehrten Auftritte auf den Bühnen der vier Festivals.

«Mit ihrem melodiösen, melancholischen und unglaublich kraftvollen Sound britischer Prägung machen Steven Wyss, Marco Gurtner und Jan Dintheer seit einer Weile von sich reden», heisst es in der Pressemitteilung.

Ihre erste EP «The Hunter» sorgte über die Region hinaus für Aufsehen. Zusammen mit Jungfilmer Raffael Thielmann arbeiten Infinite Hills derzeit an einem neuen Video, ebenso tüfteln sie an neuen Songs, welche sie im Sommer aufnehmen wollen.

Vielfältige Musikszene

«In den letzten Jahren hat sich in Thun eine unglaubliche musikalische Vielfalt entwickelt», sagt Daniel Schmid vom Verein Thunfest. Er ist verantwortlich für die Programmgestaltung am Thunfest und am Open Air Thun hat Talent. Dieses hat die Stadt Thun letztes Jahr zusammen mit dem Verein Thunfest lanciert – als Reaktion auf eine gleichnamige Radiosendung auf SRF 3.

«Unser Ziel ist, lokalen Bands die Möglichkeit zu bieten, sich einem noch breiteren Publikum zu präsentieren», sagt Schmid. Simon Eisenmann, Programmverantwortlicher am Cholererock, betont, dass die Zusammenarbeit der vier Veranstalter nicht nur für junge Bands eine Chance sei, sondern auch für die Festival­organisatoren.

«Es ist wichtig, dass wir den Nachwuchs gemeinsam fördern, aber auch, dass wir als lokale Veranstalter zusammenstehen, um gegen die nationale Konkurrenz bestehen zu können», sagt er.

Mit den Music Days in Steffisburg ist indes ein Event mit an Bord, der heuer zum ersten Mal stattfindet. Kein Widerspruch? «Nein», sagt Daniel Schmid, «die Veranstalter sind wie beim Thunfest oder beim Cholererock in einem Verein organisiert. Da geht es nicht um Gewinne, sondern um die Leidenschaft für gute Musik.»

Dominic Oppliger, der in Steffisburg für das Programm zuständig ist, schätzt die Zusammenarbeit mit etablierten Ver­anstaltern aus der Region. Er war es nämlich, der die Idee für eine derartige Zusammenarbeit hatte. «Für uns ist es wertvoll, dass wir gut aufgenommen werden. Die Förderung regionaler Bands ist für uns ein zentrales Anliegen», sagt er. (pd)