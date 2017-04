Virtuelles Loch in der Kasse fällt kleiner aus als budgetiert

«Ein virtuelles Loch in der Kasse»: So titelte diese Zeitung im November 2015, als die Gemeinde Steffisburg das Budget 2016 vorstellte. Das veranschlagte Minus belief sich auf happige 9,345 Millionen Franken. Hintergrund war aber nicht Misswirtschaft im grossen Stil, sondern ein buchhalterischer Kniff. Mit der Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells HRM 2 per 1. Januar 2016 wurden die Zahlungen an den kantonalen Lastenausgleich neu «periodengerecht» abgegrenzt.

Das heisst ­vereinfacht: Der Betrag wird nicht mehr nachträglich bezahlt, sondern im Jahr, in dem er anfällt. Für die Gemeinde hatte dies zur Folge, dass sie im selben Jahr sowohl die Zahlungen für 2015 als auch für 2016 zu berappen hatte – bei jährlichen Beträgen von über 10 Millionen Franken kein Pappenstiel.

Mehr Steuern von Firmen

Am Freitag nun informierte Finanzvorsteherin Ursulina Huder (SP) anlässlich der GGR-Sitzung über die Rechnung 2016. Mit einem Minus von 6,582 Millionen Franken schliesst sie 2,762 Millionen besser ab als budgetiert. Mehrere Gründe sorgten für die Besserstellung: So fielen die Steuereinnahmen um 755'000 Franken – oder 2 Prozent – höher aus als vorgesehen.

Zwar blieben die Erträge bei den natürlichen Personen leicht unter Plan, dafür resultierten bei den juristischen Personen, aber auch bei den übrigen Steuererträgen Mehreinnahmen von 373'000 beziehungsweise 443'000 Franken. Der Personalaufwand wiederum fiel letztes Jahr 128'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Rotationsgewinne und tiefere Leistungen an Sozialversicherungen und die Pensionskasse trugen auch zum besseren Ergebnis bei.

Die Zahlungen an den kantonalen Lastenverteiler – dabei handelt es sich zum Beispiel um Lehrerlöhne, Beiträge für den öffentlichen Verkehr oder die Sozialhilfe – lagen um 98'000 Franken über dem budgetierten Wert. Gemäss der Mitteilung der Gemeinde zur Rechnung 2016 beanspruchen die Zahlungen in den Lastenausgleich 54 Prozent des gesamten Steuerertrags von Steffisburg.

Die Nettoinvestitionen betrugen im letzten Jahr 2,3 Millionen Franken, das sind 4 Millionen weniger als geplant. Die Schulden gegenüber Dritten beliefen sich auf 15 Millionen. Die Gemeinde verfügte per Ende 2016 über ein Eigenkapital von 18,3 Millionen Franken. Dieser Wert beziehungsweise der Selbstfinanzierungsgrad hat im Modell HRM2 an Bedeutung gewonnen. Wie Ursulina Huder ausführte, ist der aktuelle Finanzplan wegen der grossen geplanten Investitionen in nächster Zeit nicht «ganz tragbar». Die Gemeinderätin hielt aber auch fest: «Gegenüber dem Vorjahr hat sich unsere finanzielle Entwicklung tendenziell eher verbessert.»

Der GGR wird an der nächsten Sitzung am 16. Juni über die Rechnung befinden. (Thuner Tagblatt)