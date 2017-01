Vom Neuschnee in die Traufe

Am Sonntagmorgen ist der weisse Zauber vorüber. Nachdem am Vortag die Lauberhornabfahrt hat abgesagt werden müssen, weil über 30 Zentimeter Neuschnee gefallen waren, heisst es nun: Piste frei für die Stangenakrobaten.Zumindest die ausländischen Techniker werden dieser Bezeichnung gerecht – allen voran Henrik Kristoffersen.

Der norwegische Ausnahmekönner macht in Wengen dort weiter, wo er vor Wochenfrist in Adelboden aufgehört hat: Er siegt. Fünf von sechs Slaloms hat der 22-Jährige in diesem Winter bestritten, nur einmal stand er nicht zuoberst auf dem Podest. Man könnte also durchaus davon ausgehen, dass Kristoffersen zufrieden ist.

«Ich bin schon happy», hält er fest, «aber beide Läufe waren gerade gesetzt, ziemlich schnell, für mich ist das nicht ideal.» Dennoch kommt er damit am besten zurecht, verweist Marcel Hirscher und Felix Neureuther auf die Plätze zwei und drei.

Der Kranke ist der Beste

«Henrik hält das Level sehr hoch, und das ist gut für den Skisport», meint Ersterer. «Doch», fügt der Gesamtweltcup-Sieger der letzten fünf Winter an, «es braucht auch alte Hasen wie Felix und mich.» Nun hat Hirscher schon fast überall gewonnen, nicht jedoch in Wengen. Der Österreicher nimmt es mit Humor und meint mit Verweis auf die letzten Tage: «Es ist einfach gut, dass hier nach diesem verrückten Schneefall noch ein Rennen stattfinden konnte.»

Und die Schweizer? Für sie ist der Auftritt am Lauberhorn einer zum Vergessen. Der von einer Magen-Darm-Grippe geplagte Ramon Zenhäusern ist als 16. Bester des einheimischen Ensembles. «Ich bin megaglücklich. Es ist unvorstellbar, dass ich es so runterbringen konnte», meint er und ergänzt lachend: «Vielleicht habe ich mich nicht primär auf die Leistung konzentriert, sondern aufs Überleben.»

Auch Daniel Yule beweist Selbstironie, als er auf seine Leistung angesprochen sagt: «Ich habe mehr Fehler gemacht, als es auf der Piste Stangen hatte.» Der Teamleader ist auf Rang 22 gefahren – nie war er in dieser Saison schlechter klassiert. Zweifeln jedoch will er trotz missglückter Darbietung nicht. «Ich bin immer noch in den Top 30, und die letzten Rennen sind gut gegangen. Die Richtung stimmt, heute hat einfach das Timing nicht so gut gepasst.»

Grund zum Hadern hätte Luca Aerni. Im ersten Lauf war er lange sehr gut unterwegs, doch schied er kurz vor dem Ziel nach einem Einfädler aus. «Anstatt anzugreifen, habe ich etwas zurückgenommen, die Konzentration hat nachgelassen», sagt der 23-Jährige aus Grosshöchstetten.

Das ist insofern bitter, als er den Slalom am Lauberhorn als eines seiner Lieblingsrennen bezeichnet, weil ihm die Topografie der Strecke mit den Übergängen und Steilhängen liegt. «Ich habe mich am Start auch super gefühlt», sagt er. «Nun muss ich schauen, dass ich es bis am Schluss durchziehen kann.»

Stauffers Erwartungen

Unter dem Strich verlässt die Schweizer Equipe Wengen mit gemischten Gefühlen. In der von Schneefällen geprägten Kombination triumphierte mit Niels Hintermann zwar ein Einheimischer. Die Speedspezialisten jedoch, welche am Lauberhorn schon mehrfach zu überzeugen vermochten, mussten unverrichteter Dinge abreisen.

«Sie haben im Training gezeigt, dass sie gut drauf gewesen wären», meint Thomas Stauffer. Im Slalom sei das Ziel gewesen, vier Fahrer in den zweiten Lauf zu bringen – was nicht geklappt habe. Zufrieden zeigt sich der Cheftrainer dafür mit dem Auftritt von Ramon Zenhäusern.

In drei Wochen beginnt die WM in St. Moritz. Die Resultate in diesem Winter sind abgesehen von einigen Ausnahmen durchzogen. Dennoch verneint Stauffer, Druck zu spüren. «Jetzt sind wir halt in Kitzbühel gefordert.» Der Unterlangenegger macht klar, was er am nächsten Wochenende von seinen Athleten erwartet: «In der Abfahrt einen Podestplatz und im Slalom vier von unseren Fahrern im zweiten Lauf.» (Berner Zeitung)