«Vom Typ her bin ich nicht die, die sich exponiert»

Oftmals brüsten sich Politiker mit der Art ihres Auftretens oder ihrer Wortgewandtheit – nicht so Elisabeth Tschanz. «Vom Typ her bin ich eigentlich nicht die, die sich exponiert», gibt sie zu. Sie meint auch: «Es ist nicht meine Stärke, zu argumentieren.»

Ab heute in einer Woche wird die EDU-Politikerin aber wohl oder übel im Mittelpunkt stehen. Dann wird sie an der ersten Parlamentssitzung des Jahres zur neuen GGR-Präsidentin und somit für ein Jahr zur höchsten Steffisburgerin gewählt.

Tschanz stammt ursprünglich aus Fraubrunnen, lebt aber mit Ehemann Hans seit mittlerweile 26 Jahren in Steffisburg. Zusammen hat das Paar drei erwachsene Kinder im Alter von 32, 28 und 22 Jahren. Bereits früher einmal wohnte Tschanz in der Gemeinde, als sie während fünf Jahren im Schulheim Sunneschyn arbeitete. Von Beruf ist die heute 61-Jährige Heimerzieherin. Als ihre Kinder zur Welt kamen, hängte sie den Job jedoch an den Nagel und wirkte fortan als Hausfrau und Mutter.

Den politischen Gegner achten

Im Ortsparlament, in dem sie seit 2010 Einsitz hat, ist sie eine von aktuell zwei Vertretern der EDU. «Insofern sah ich es kommen, dass ich von der Fraktion für das Amt angefragt würde», sagt sie. Obwohl sie das Rampenlicht meidet, hat sie nach kurzer Bedenkzeit entschieden, das «Wagnis» einzugehen. «Es ist ein Weg, den es zu gehen gilt», meint Tschanz und verhehlt dabei nicht, dass dieses Pflichtbewusstsein nicht zuletzt in ihrer religiösen Überzeugung begründet liegt.

Inwiefern bringt sie den christlichen Standpunkt auch in die politische Arbeit ein? «Natürlich lässt sich dies nicht bei jedem einzelnen Sachgeschäft konkret anwenden. Aber es ist eine Grundhaltung, die mir vorgibt, mein Gegenüber genauso zu achten wie mich selbst», verrät die designierte GGR-Präsidentin. Dieses Credo will sie auch in ihrem Amtsjahr vorleben. «Ich habe es nicht gern, wenn es im Rat zu emotional wird.» Mit ihrer ruhigen Art will sie darauf hinwirken, dass die «sachbezogene Gesprächskultur», die in den letzten Jahren Einzug gehalten habe, fortgeführt wird.

Frauenbewegung miterlebt

Mit der Politik im Allgemeinen kam Elisabeth Tschanz bereits früh in Berührung. Am Familientisch auf dem heimischen Bauernhof gab es entsprechende Diskussionen. «Mein Vater war politisch sehr engagiert und abends immer mal wieder für Sitzungen ausser Haus», erinnert sie sich. Damals, Anfang der 70er-Jahre, war die Einführung des Frauenstimmrechts ein prägendes Thema. «Ich war stets der Meinung, dass mit dem neuen Recht für die Frauen auch eine Pflicht verbunden ist.»

Während Tschanz’ Vater in der SVP politisierte, wurde sie später von Kollegen für ein Engagement in der EDU angefragt. Durch ihre Eltern sei sie für rechte Politik geprägt worden; die Arbeit in Heimen habe dann aber auch eine gewisse soziale Haltung hervorgerufen. «Heute stehe ich wohl eher am linken Rand der EDU», sinniert die frühere Präsidentin der EDU Steffisburg.

«Vieles ist gut angedacht»

Grössere «Baustellen» erkennt Elisabeth Tschanz in Steffisburg derzeit nicht. «Vieles ist gut angedacht, zum Beispiel bei der Sportanlagenplanung. Trotzdem ist es natürlich noch ein weiter Weg.» Die Finanzierung müsse man sich auf alle Fälle gut überlegen; der Handlungsbedarf sei aber, schon nur wegen der Bedürfnisse der Schulen, klar gegeben. Müsste die künftige GGR-Präsidentin einen Werbespot für ihr Dorf drehen, würde der Einbezug der Bevölkerung in Grossprojekte eine wichtige Rolle spielen.

«Ich wollte mit dem Velo die Zulg, die Aare und den Rhein entlang bis nach Rotterdam fahren. Am Ende schaffte ich es immerhin bis nach Duisburg.»



Elisabeth Tschanz

«Bei uns können die Bürger nicht nur Ja oder Nein sagen. Sie können sich in diversen Mitwirkungen immer wieder direkt einbringen. Das ist nicht selbstverständlich.» So könne man sich auch engagieren, ohne gleich in eine Partei eintreten zu müssen. Weiter lobt die 61-Jährige das attraktive Naherholungsgebiet und die Wohnqualität. Verbesserungspotenzial sieht sie insbesondere noch beim Anwerben von Industriebetrieben.

Mit Velo das Wasser entlang

Wenn Elisabeth Tschanz mal gerade die Nase voll von Politik hat, geht sie gerne auf Reisen. Im letzten Mai begab sie sich auf eine nicht ganz alltägliche Tour: «Ich wollte mit dem Velo die Zulg, die Aare und den Rhein entlang bis nach Rotterdam fahren. Am Ende schaffte ich es immerhin bis nach Duisburg», meint sie mit einem Schmunzeln.

Während der total 25 Tage, die ihr zeitlich zur Verfügung standen und an denen sie allein unterwegs war, besuchte sie Städte wie Basel, Strassburg, Köln oder Mannheim – und suchte dabei auch stets den Austausch mit der lokalen Bevölkerung. Abseits der Städte übernachtete Tschanz jeweils im Zelt auf Campingplätzen. «Mein Ziel war es, mal wieder den Kopf durchzulüften», sagt die Politikerin zu ihren Beweggründen. «Und da ich stur bin, zog ich die Reise durch, auch wenn das Wetter ganz und gar nicht immer mitspielte.» Die verbleibende Strecke bis nach Rotterdam will Tschanz übrigens zu einem späteren Zeitpunkt noch in Angriff nehmen.

Vorerst wartet nun aber das Amt als höchste Steffisburgerin. Ist es allenfalls der erste Schritt zu noch höheren Weihen? Ihr Parteikollege Christian Gerber beispielsweise war 2009 GGR-Präsident und sitzt mittlerweile im Gemeinderat. Tschanz winkt jedoch ab: «Das Amt als Gemeinderätin ist mir eine Schuhnummer zu gross.» (Thuner Tagblatt)