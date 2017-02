Vom Wurm zum Menschen

Kurz ist das Leben des Wurms, bevor er von der Amsel verspeist wird. Immerhin schwemmt ihm seine Opfertat einen Schwall von Karmapunkten auf sein Konto. Die Wiedergeburt lässt nicht lange auf sich warten. Als Amsel betritt der Charakter erneut die Welt – weiter geht die Jagd auf Punkte fürs Karma. Dass die Ausbeute davon beträchtlich ist, dafür sorgt Manuel Stahlberger.

Das Publikum fiebert am Freitag in der Alten Oele in Thun mit dem Kabarettisten mit, wie er die Spielfigur durch die verschiedenen Levels seines Lieblingsspiels «Crystal Tunnel» lenkt. Immer wieder unterbricht der St. Galler das vor lauter Farben schier schwindelerregende Spiel durch Musikeinlagen oder Präsentationen von Bildern.

Laute Lacher entlockt Manuel Stahlberger den Leuten mit seinen neu arrangierten Jasskarten. Die Figuren sortiert er nicht etwa nach ihren Punktwerten, sondern teilt sie in die Kategorien Raucher und Nichtraucher ein. Deutsche Könige tanzen auf einer Bühne, während die paffende Unterschicht vor dem Gebäude wartet. Ihres bezeichnenden Accessoires beraubt, stürzen die Geschöpfe in eine Identitätskrise. Dank der Heirat der Herzdame mit einem König findet die Erzählung ein glückliches Ende.

Melancholie im Nebel

Weniger fröhlich klingen die Lieder von Manuel Stahlberger. Von gescheiterten Beziehungen und verkorksten Lebenswegen handeln sie; die oft monotone Stimme Stahlbergers und die häufig ausgelöste Nebelmaschine unterstreichen die Melancholie. Etwa, wenn er von einem jungen Paar singt, das in Wien mit Musicals aus eigener Feder überleben will und scheitert.

Anstatt am Broadway führen Schulklassen das Stück «Leaving Eggersried» im Gemeindesaal eines Kaffs auf. Treffend, wie der Liedermacher in seinen Texten Alltags- und Beziehungsphänomene beschreibt, lässt sich darüber sinnieren, bei wie vielen der Zeilen er sich seines eigenen Erlebnisschatzes bedient hat.

Mittlerweile bei Level fünf angelangt, darf Stahlberger im Spiel einen Menschen bauen. Seinen fiktiven Zweibeiner, ausgestattet mit Pickeln und Fettpolstern in Form der Alpen, lenkt er vom Kindesalter bis aufs Sterbebett. Ob sich die gründliche Karmapunkte-Pirsch am Himmelstor ausbezahlt? Anstatt die Frage zu beantworten, stimmt Stahlberger ein letztes Lied an, um sich danach unter lautem und langem Applaus in die Garderobe zu verziehen.

(Thuner Tagblatt)