War der Töff der Lohn für den Geldeintreiber?

Irgendwann im Sommer 2012 hatte ein Mann einem Geschäftspartner ein Motorrad übergeben. Irgendwo in einer Tiefgarage in Thun. Irgendwie blieben die Formalitäten dabei auf der Strecke. Deshalb kreuzten die beiden Männer am Freitag zum wiederholten Mal vor der Thuner Einzelrichterin die Klingen.

Laut dem Töffbesitzer sollte der Beschuldigte den fahrbaren Untersatz zu Geld machen. 9000 Franken wollte der Eigentümer dafür. Hätte der Verkäufer mehr Geld herausgeholt, wäre es ihm zugestanden. Er veräusserte den Töff schliesslich für lediglich 8000 Franken und steckte das Geld trotzdem vollumfänglich selber ein.

Kein unbeschriebenes Blatt

Auf den ersten Blick hatte der Beschuldigte keine guten Karten. Er ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann wurde bereits für ähnliche Vergehen verurteilt. Er blieb aber vom ersten Moment an bei seiner Version. Er behauptete, dass das Motorrad der Lohn dafür sei, dass er Geld eingetrieben habe.

Der Geschäftspartner habe ihn gebeten, einen Schuldner «durchzuschütteln». Das hat der Angeklagte auch gemacht. Gemeinsam mit einem zweiten Mann, der am Freitag als Zeuge auftrat. Er habe 6000 Franken für den Job bekommen, sagte der Zeuge.

Dabei sei alles legal abgelaufen, stellte er auf eine Nachfrage der Richterin klar. «Wir haben den Schuldner lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch Ausstände gibt.»

Da er beim Deal in der Tiefgarage nicht dabei gewesen sei, könne er keine weiteren Angaben machen. Er erinnerte sich aber daran, dass ein Motorrad im Spiel war. Und er erinnerte sich auch an ein dubioses Treffen der beiden Geldeintreiber mit dem Töffbesitzer und einem mysteriösen Compagnon.

Dabei habe man über Geschäfte gesprochen, ihn habe dies aber gelangweilt. Der Compagnon war am Freitag bei den Aussagen der insgesamt drei Zeugen omnipräsent, seine Rolle in der Angelegenheit blieb aber letztlich nebulös.

Zu viele Zweifel

Die Einzelrichterin hatte abschliessend die Aussagen der beiden Streithähne zu gewichten. Dabei stellte sie einige Ungereimtheiten beim Töffbesitzer fest, der übrigens auf einen Anwalt verzichtete und den wohl kürzesten Parteivortrag in der Geschichte des Thuner Gerichtes hielt («Ich will die 10'000 Franken, die mir zustehen.»).

So variierte der Betrag, den er mit dem Angeklagten für das Motorrad ausgemacht hatte, zwischen 9000 und 12'000 Franken. Dass er erst mehr als ein Jahr nach der Übergabe des Töffs und just während eines anderen Prozesses, bei dem auch sein mysteriöser Compagnon beteiligt war, Anzeige gegen seinen Geschäftspartner erstattete, warf ebefalls kein gutes Licht auf ihn.

Schliesslich waren die Zweifel an der Schuld des Angeklagten zu gross, sodass die Richterin ihn vom Vorwurf der Veruntreuung freisprach. Sie legte den Männern zum Abschluss zudem nahe, sie sollten doch ihre Praxis mit der «Inkassohilfe» überdenken. (Thuner Tagblatt)