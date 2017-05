Wegen Kinderpornografie verurteilt

Im Strafbefehl wird aufgelistet, welche Handlungen dem Angeschuldigten vorgeworfen werden. So soll er 25 Filme mit tatsächlichen Handlungen mit Kindern sowie einen Film mit sexu­ellen Handlungen mit Tieren auf seinen Festplatten abgespeichert haben. Über eine Internettauschbörse soll er sich 660 kinderpornografische Erzeugnisse heruntergeladen haben.

Indem er diese herunterlud und speicherte, hat er Kopien von diesen hergestellt und sie gleichzeitig andern Personen zum Download zur Verfügung gestellt. Dies alles sind strafbare Handlungen. Konfrontiert mit Bildern aus den Filmen, erklärte er, dass ihm einige bekannt vorkämen. Die andern seien beim Herunterladen aus dem Netz automatisch auch dort gespeichert worden. Aber im grossen Ganzen bestreitet der Angeschuldigte, die Filme und Bilder heruntergeladen zu haben.

Digitale Forensik fand Dateien

Die Polizisten des Fachbereichs Digitale Forensik konnten diese Protokolle aus dem PC herauslesen und sind sich sicher, dass die Filme und Bilder dort abgespeichert wurden. Es gibt Protokolldateien, die das zeigen. Es gibt auch andere neue Methoden, dies herauszufinden.

Doch der Angeschuldigte bestreitet weiterhin, dies getan zu haben. «Hätte ich sie herunter­geladen und gespeichert, so hätte man sie auf dem PC gefunden. Protokolldateien müssen nicht stimmen.» Allerdings räumt er bei der Befragung schliesslich ein, dass sein PC eher schlecht gesichert war, und er vermutet deshalb, dass eine Drittperson etwas heruntergeladen habe.

Neuen PC besser sichern

Der Mann stand am Dienstag zum zweiten Mal wegen Pornografie vor Gericht. Er hat den Straf­befehl gegen ihn angefochten. Dieser verlangt eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen.

Die Gerichtspräsidentin wollte vom Angeschuldigten auch wissen, wie er die Zukunft sehe. Was unternimmt er, damit er in Zukunft keine Strafbefehle mehr bekommt? Er hat inzwischen einen neuen PC mit einem aktuelleren und sichereren Betriebssystem gekauft. Das Programm der Tauschbörse hat er dort nicht installiert, und er wird in Zukunft darauf achten, dass nichts mehr ungesichert ist, damit kein «komischer Datenverkehr» mehr stattfindet.

Mildere Strafe

Die Gerichtspräsidentin ging ­davon aus, dass die Vorwürfe, die dem Mann gemacht werden, alle zutreffen. Ein Teil der Taten ist jedoch bereits verjährt. «Es handelt sich hier auch nicht um einen schweren Fall, denn die Filme und Bilder zeigen keine kleinen Kinder, sondern Mädchen kurz vor der Pubertät.»

«Es sind auch keine Gewaltdarstellungen zu finden. In diesem Fall ist eine Geldstrafe von 100 Tagessätze zu 20 Franken angemessen», sagte sie weiter. Die Kosten für das Verfahren, rund 4000 Franken, muss der Verurteilte ­bezahlen.

Die Gerichtspräsidentin ermahnte den Mann am Schluss der Verhandlung. «Es ist fünf vor zwölf», sagte sie. «Die Behörden sind europaweit hinter der ­Kinderpornografie her. Heute kommt man schnell auf den Radar der Polizei.» (Thuner Tagblatt)