Wer packt beim Theater mit an?

Im Sommer 2018 wird im Osten von Thun ein ganz besonderes Kulturprojekt über die Bühne gehen. Beim ehemaligen Schulhaus Bruchebüel in Heimenschwand bringt die Kulturlandbühne rechtes Zulgtal unter dem Titel «Wie im Himmel» die Geschichte des gleichnamigen und erfolgreichen Kinofilms von Kay Pollak auf die Freilichtbühne und betritt damit auch gleich Neuland.

Dem Theaterverein ist es gelungen, die erstmaligen Rechte für eine Freilichtaufführung dieses Stückes in der Schweiz zu sichern. «Wie im Himmel» wird im Zulgtal in einer eigens für die Kulturlandbühne vom Thuner Autor Ueli Bichsel kreierten, berndeutschen Fassung auf die Bühne kommen.

Vom Handwerker bis zum Schauspieler

«Damit das Projekt auch zustande kommt, braucht es motivierte Menschen, die Interesse haben, bei einem solchen Anlass dabei zu sein», sagt Projektleiter Daniel Rychener aus Unterlangenegg.

Am 19. Mai organisiert das Projektteam deshalb eine Informationsveranstaltung im Restaurant Rohrimoosbad in Heimenschwand. Informiert wird über den aktuellen Stand der Arbeiten und über mögliche Funktionen und Rollen.

«Gesucht sind Mitwirkende, sei es zum Schauspielen, zum Singen, zum Organisieren, als Techniker oder als Handwerker im Hintergrund», sagt der Projektleiter weiter.

Ziel der Initianten ist es, mit dieser kulturellen Veranstaltung Interesse für das rechte Zulggebiet zu wecken und Leuten eine Möglichkeit zu bieten, neue Begabungen zu entdecken und persönliche Fähigkeiten gezielt einzusetzen.

Wie Regisseur Mitja Staub weiter ausführt, dürften über 20 grössere und kleinere Sprechrollen besetzt werden. Auch einige Rollen für Kinder und Jugendliche seien vorgesehen.

Zudem werde das Stück weiter von Statisten, die im Volk mitmachen, und von einem Chor leben. «Deshalb suchen wir auch Personen, die Freude am Singen haben. Dies ist allerdings nicht Bedingung», erläutert der Regisseur.

Rund zwanzig Aufführungen im Juni 2018

Geplant sind rund zwanzig Aufführungen ab Juni 2018. «Wir wollen uns für die Organisation bewusst genügend Zeit lassen, denn es ist unser Ziel, ein Projekt mit Laiendarstellern auf die Bühne zu bringen, welches von der ganzen Region im rechten Zulgtal mitgetragen wird», ­betont Projektleiter Daniel Rychener.

«Wir wollen uns für die Organisation bewusst genügend Zeit lassen.»Daniel Rychener

Projektleiter

Dies ist der Kulturlandbühne bereits im Sommer 2012 gelungen. Damals inszenierte der Theaterverein auf der Schwarzenegg als Welturaufführung das Freilichttheater «Altweiberfrühling», nach dem bekannten Film «Die Herbstzeitlosen», mit grossem Erfolg.

Das Projekt wurde damals von Thun-Thunersee Tourismus mit dem Thunersee-Stern als bester Kulturanlass ausgezeichnet. Vielen Zulgtalern und auch einigen anderen dürfte indes ebenso die Freilichttheateraufführung des Krimis «Die Glätterin» am Eingang zum Eriz im Jahr 2007 in Er­innerung sein.

Sei es als Mitwirkende oder Besucher. Das neuste Projekt «Wie im Himmel» ist ein schwedisch-dänisches Musikfilmdrama. Der Film war bei der Oscarverleihung 2005 als bester fremdsprachiger Film no­miniert.

Die Informationsveranstaltung zum Freilichttheater «Wie im Himmel» von Kay Pollak in einer berndeutschen Fassung von Ueli Bichsel findet am Freitag, 19. Mai, 20 Uhr im Restaurant Rohrimoosbad in Heimenschwand statt. (Thuner Tagblatt)