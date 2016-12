«Wertschätzung ist die Basis ­gesunder Wertschöpfung», sagt Jürg Müller, der Geschäftsführer von AMM Künzli Thun. Dieses Motto lebt er mit seinem Unternehmen bereits seit 25 Jahren. Im Jahr 1991 kauften Fritz Augstburger, Karl Meyer und Jürg Müller die Firma Hans Künzli Me­tallbau dem Firmengründer ab.

«Die ersten 15 Jahre waren sehr schwierig für uns», sagt Müller. Denn nebst der Immobilienkrise hätten sie einen fixen Mietvertrag abgeschlossen, der ihnen nur sehr wenig Entwicklungsraum bot. Doch der Glasbau wurde immer wichtiger, und die Firma AMM Künzli Thun konnte sich als Spezialistin für Ganzglas­anlagen etablieren.

«Die Profis der Zukunft»

Das Unternehmen legte laut Jürg Müller schon immer grossen Wert auf die Ausbildung von neuen Fachkräften. Bis heute wurden 35 Metallbauer und 10 Metallbaukonstrukteure erfolgreich ausgebildet. Müller sagt: «Lernende sind die Profis der Zukunft. Sie auszubilden, ist eine Notwendigkeit, die uns grosse Freude macht, denn bei AMM Künzli Thun soll weiterhin der Mensch im Mittelpunkt stehen.»

«Das patriarchische Denken im Betrieb funktioniert heute nicht mehr.»Jürg Müller, Geschäftsführer AMM Künzli Thun

2007 wurde mit dem Bezug der neuen Fabrikationshalle in Allmendingen ein Meilenstein für den Erfolg des Unternehmens gelegt. Mit dem Orts­wechsel sei auch eine grosse Veränderung in der Art zu arbeiten spürbar geworden. Besonders Spezialanfertigungen für Ganz­glas­anlagen seien immer wichtiger geworden.

Die individuellen Lösungen seien vor allem auch dem Prozess innerhalb des Betriebs zu verdanken, denn von der Idee bis zur Montage kann alles bei AMM Künzli Thun umgesetzt werden.

Nachfolger aus dem Betrieb

Das Unternehmen ist in den letzten 25 Jahren kontinuierlich von 14 auf 40 Mitarbeiter gewachsen. «Heute können wir mit Genugtuung feststellen, dass unser Unternehmen weit über das Berner Oberland hinaus bekannt ist», freut sich Jürg Müller. Die Firma habe viele motivierte Arbeiter, die sich einbringen.

Die Geschäftsleitung von AMM Künzli Thun: (v. l.) Noël Jaberg (Entwicklung/Qualitätssicherung), Jürg Müller (Geschäftsleiter), Bruno Wyssmüller (Metallbau) und Swen Wenger (Glasbau). zvg/Phil Wenger

«Es ist wichtig, eng zusammenzuarbeiten. Das patriarchische Denken im Betrieb funktioniert heute nicht mehr, was allerdings nicht mit Prozesslosigkeit zu verwechseln ist», sagt Müller. Eines der wichtigsten Ziele in den letzten zwei Jahren sei gewesen, die rechtzeitige Nachfolgeregelung aufzugleisen. «Dieses Ziel konnte in diesem Jubi­läumsjahr erfolgreich umgesetzt werden.»

Denn: Rückwirkend auf 1. Januar 2016 beteiligen sich Swen Wenger, Bruno Wyssmüller und Noël Jaberg, die laut Müller alle bereits seit Jahren im Betrieb arbeiten. «Mit dieser frühzeitigen Lösung soll die Kontinuität für unsere Kunden, Geschäftspartner und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt werden», erklärt Jürg Müller, der weiterhin als Geschäftsführer und technischer Berater für die Firma arbeiten werde.

Für Müller ist klar: «Auf die drei Nachfolger kommen viele Herausforderungen zu, denn auch die Branche ist im Umbruch.» Auf das Firmenmotto «Offen, engagiert und konsequent schaffen wir Gewinner» könne deshalb nicht verzichtet werden.

(Thuner Tagblatt)