«Wie wir sein wollen, ist eine Diskussion mit uns selbst»

Herr Dr. Graf, welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem eigenen Spiegelbild? Gefällt Ihnen, was Sie sehen?

Dr. Hans Peter Graf: Ich sehe mich jeden Tag im Spiegel, beim Rasieren und wohl sonst noch. Ob ich mir gefalle? Das kommt auf meine Stimmung an. Ich meine, im Allgemeinen schon...

Ein Psychiater als Museums­führer? Wie kam es dazu, dass Sie zusammen mit der Direktorin des Kunstmuseums Thun, Helen Hirsch, einen Rundgang an­bieten, um sich den Fragen der Ausstellungsgäste zu stellen?

Ich bin kein Kunstexperte. Das Museum hat bei uns angefragt, ob jemand beim Rundgang mitmachen möchte, und die Wahl fiel auf mich. Eine Kontaktbrücke war sicherlich die Thematik der Spiegelneuronen, die in der Ausstellung aufgegriffen wird und mit der ich mich auch schon beschäftigt habe. Was halten Sie von der Selbsttherapie der Künstlerin DER Sabina, die ihre Panikattacken geheilt haben will, indem sie sich in Krisen selbst fotografierte? Kann Selbsttherapie ein Weg sein, psychische Krankheiten in den Griff zu bekommen?

Ich kenne die Künstlerin nicht weiter, aber sie hat es gewagt, sich zu konfrontieren, und es durch ihre Tätigkeit als Fotografin geschafft, sich nicht blockieren zu lassen, das Angstgefühl auszu­halten und zu überwinden. Mit einer Generalisierung, dass das für alle psychischen Krankheiten gelten sollte, wäre ich vorsichtig. Es ist sicher sinnvoll, zu versuchen, selber psychischen Krisen zu begegnen, und ich denke, dass wir das auch tun. Manchmal ist es aber auch sinnvoll und nötig, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wieso kann ein Mensch überhaupt Angststörungen ent­wickeln?

Ich arbeite in einem Ambulatorium zusammen mit Psychologinnen, einer Sozialarbeiterin, einer Fachfrau für psychiatrische Krankenpflege und anderen psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärzten. Angststörungen sehen wir häufig. Angst ist eine Reaktion auf eine wahrgenommene Gefahr. Sie aktiviert unser Stresssystem, eine Kampf-Flucht-Reaktion wird bereitgestellt. Bei wirklicher Gefahr ist sie sinnvoll und nötig, das System kann aber aus dem Ruder laufen. Dabei kann es zu nahezu völligen Blockaden kommen. Die Lösung ist da zu suchen, dass der Panikanfall als zwar unangenehm, aber nicht gefährlich eingeordnet und das überschiessende Stresssystem wieder beruhigt wird. Das kann mit Konfrontation und Aushalten des Unangenehmen geschehen. Manchmal braucht es dafür Unterstützung.

Wie erklären Sie es sich aus psychologischer Sicht, dass sich viele Menschen auf Fotos nicht mögen? Ist das wirklich so?

Die Beliebtheit von Facebook spräche dagegen. Wir sind 24 Stunden mit uns unterwegs und versuchen mit uns und unserer Umwelt zurechtzukommen. Wenn wir erfolgreich sind, sind wir zufrieden. Wir müssen aber auch mit unseren Unzulänglichkeiten zurechtkommen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Ein Foto zeigt uns von aussen, so wie wir uns selber nicht sehen; es ist mithin etwas Verunsicherndes, Fremdes und vielleicht auch Enttäuschendes: Bin ich wirklich so? Will ich so sein? Wie möchte ich denn sein? Das ist eine ganze Diskussion mit sich selbst, eine ständige nicht einfache Herausforderung, die wir mal mehr, mal weniger leisten mögen. (Thuner Tagblatt)