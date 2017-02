«Wir setzen den Fokus auf den Menschen, nicht auf seine Krankheit»

Zu Gotthelfs Zeiten war es üblich, dass von der Grossmutter bis zum Enkel alle Generationen unter einem Dach lebten. Heutzutage ist dieses Modell selten geworden. Im Dorfzentrum von Linden startet indes in Kürze ein Betrieb, der sich genau dieses Miteinander zwischen Jung und Alt auf die Fahne schreibt: das Generationenhaus Papillon. Hinter dem Angebot stehen Martina und Lukas Herren mit ihren drei Kindern im Alter von zwölf, zehn und fünf Jahren. In den vergangenen gut elf Jahren führte die Familie Herren das Generationenhaus Papillon in Heimenschwand (vgl. auch Kasten), nun zieht sie ins frühere Restaurant Kreuz ein.

Die Traditionsbeiz, in der hin und wieder auch Gemeindeversammlungen stattgefunden hatten, rentierte nicht mehr, sodass die früheren Besitzer das Restaurant schlossen und das Gebäude im Frühling 2016 verkauften.

Pflegen, aber auch wohnen

Während der letzten neun Monate ist aus dem Kreuz nun allmählich das Generationenhaus geworden. Aktuell finden im Innern des Gebäudes noch letzte Bauarbeiten statt. «Für uns bedeutet der neue Standort in jeder Hinsicht ein Quantensprung», meint Martina Herren. Wurden in Heimenschwand meist zwei oder drei Betagte betreut und gepflegt, haben die Hausbetreiber in Linden ganz neue Möglichkeiten: Nebst drei Pflegezimmern im Erdgeschoss, von denen aktuell eines noch frei ist, gibt es über drei Stockwerke verteilt sechs unterschiedlich grosse Wohnungen mit Dienstleistungen. Letztere richten sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Paare, die verhältnismässig selbstständig leben können, bei Bedarf jedoch schnell und zuverlässig Hilfe erhalten möchten.

Ein Rundgang dieser Zeitung im Haus zeigt: Die Zimmer und Wohnungen sind hell, modern und zweckmässig eingerichtet. Teilweise verfügen sie über einen eigenen Balkon. Weiter umfasst das Angebot des Generationenhauses ein Tagespflegezimmer (zur Entlastung von pflegenden Angehörigen), ein Ferienbett (für Personen, die beispielsweise nach einer Operation nicht mehr im Spital verbleiben müssen, aber noch nicht fit genug für zu Hause sind) und ein B & B-Zimmer. Weiter stellt Familie Herren fünf Plätze für Tageskinder bereit. Alt und Jung essen jeweils gemeinsam zu Mittag, haben zudem weitere Räumlichkeiten für den gemeinsamen Austausch, aber auch Rückzugsmöglichkeiten.

Die Seite mit der Feuerwehr

Dreh- und Angelpunkt wird das öffentliche, gut zwanzig Plätze umfassende Bistro im Parterre sein. Es wird – um dem Generationenhaus erstes Leben einzuhauchen – bereits am 13. März eröffnet, der Wohn- und Pflegeteil dann ab dem 1. April. «Das Bistro richtet sich an alle und soll zusätzliches Leben ins Haus bringen», hält Lukas Herren fest. Die Familie hat im Sinn, auf spezielle Kaffee- und Biersorten sowie bei den Frischwaren auf eigene oder lokal hergestellte Produkte zu setzen.

Am Mittag wird ein Selbstbedienungsbuffet und die Möglichkeit zum Take-away bereitgestellt, abends gibt s ein kleines Angebot mit kalter Küche. «Ob dieses Konzept funktioniert, wird sich weisen müssen», findet Lukas Herren. Erste Rückmeldungen aus dem Dorf würden ihn jedoch zuversichtlich stimmen.

Ziel der Betreiberfamilie ist es, im Haus eine «persönliche Atmosphäre» zu schaffen. «Wir setzen den Fokus auf den Menschen, nicht auf seine Krankheit», sagt Martina Herren. Und Lukas Herren hält eine Anekdote bereit, die zeigt, was die Durchmischung von Jung und Alt bewirken kann: «Ein kleiner Junge wollte im Bilderbuch immer und immer wieder dieselbe Seite mit den Feuerwehrautos anschauen. Den meisten unter uns wäre das wohl irgendwann zu eintönig geworden.»

Eine demente Person habe sich des Kindes angekommen und stets schnell vergessen, dass sie x-mal dieselbe Seite betrachte habe. «So hatten am Ende beide auf ihre Art stundenlang Plausch am gemeinsamen Spielen.»

Weitere Informationen zum Angebot des Generationenhauses unter www.papillon-pflegt.ch. Am Tag der offenen Tür vom Samstag, 4. März, können Interessierte das Haus von 13 bis 20 Uhr besichtigen. (Thuner Tagblatt)