«Wir stellen kleine, feine Dinge her»

Am Anfang war die Grammofonnadel. 1959 begann Fritz Gyger senior mit der Entwicklung einer Saphirnadel, die die vorher gängige Stahlnadel ersetzte und durch einen ausgeklügelten Schliff die Rillen der Vinylplatten besonders lange abtastet.

«Dadurch ist die Qualität der Musikwiedergabe sehr hoch», sagt Fritz Gyger ­junior, Sohn des besagten Tüftlers. «Heute fertigen wir die Nadeln immer noch, allerdings aus Diamant und mit einem 1978 ­entwickelten Schliff.» Ungefähr 10'000 Stück davon entstehen pro Jahr in der Fritz Gyger AG.

Lange habe man angenommen, dass das Produkt irgendwann von der Bildfläche verschwinden würde. «In den letzten Jahren erlebten wir aber eine Renaissance der Vinylplatten», sagt Fritz Gygers Tochter Karin Gyger, die in der Administration der Firma tätig ist. Deshalb steigt die Nachfrage wieder an, die entsprechenden Maschinen wurden revidiert.

Kunden aus aller Welt

Was im Keller von Gyger senior als Einmannbetrieb begann, ist heute eine Firma mit 27 Angestellten an der Bodmerstrasse 12 im Gwatt. Der Familienbetrieb – mit Gyger junior arbeiten auch dessen zwei Töchter und der Sohn in der Firma – liefert seine Produkte an Kunden aus aller Welt. Gerade der europäische, der asiatische und der nordamerikanische Markt seien wichtig für den Betrieb. «Nur hier in der Region Thun sind wir weitgehend unbekannt», sagt Karin Gyger.

80 Prozent ihrer Produkte verkauft die Firma ins Ausland. Informationen zu den Umsatzzahlen möchte die Fritz Gyger AG nicht preisgeben. «All unsere Produkte haben mit unserer Kernkompetenz, der Mikrotechnik, zu tun», sagt Fritz Gyger.

«Hier in der Region Thun sind wir weitgehend unbekannt.»Karin Gyger

Seit längerer Zeit sind hart dichtende Mikroventile das Hauptprodukt der Firma. Diese haben auf den ersten Blick wenig mit Grammofonnadeln zu tun. «Beide Produkte werden durch einen Schleifprozess hergestellt», erklärt Gyger junior. «Wir stellen unterschiedliche, aber immer ganz kleine, feine Dinge her.»

Die gygerschen Mikroventile werden vor allem in der Zell- und Medikamentenforschung verwendet. Sie öffnen und schliessen sich 4000-mal pro Sekunde und können auf 20 Nanoliter genau dosieren. Mit dieser Leistung sei man auf dem Markt einzigartig, so Fritz Gyger.

Lange Zusammenarbeit

Ein besonders wichtiger Aspekt im Unternehmen ist die ständige Weiterentwicklung der Produkte. Diese Prozesse laufen oft über lange Zeitstrecken. «Bei der ­Diamantnadel brauchten wir Ende der Siebziger vier Jahre, bis erste Ergebnisse vorlagen», sagt Fritz Gyger. «Alle Fertigungsprozesse haben wir hier im Haus entwickelt.»

Kunden unterstützt die Firma bei Neuentwicklungen. Dies sei ein Geben und ein Nehmen, sagt Karin Gyger. Die Fritz Gyger AG kann so laufend ihre Produkte verbessern, Kunden erhalten ein auf sie zugeschnittenes Resultat. Man setzt auf lange Zusammenarbeit: «Wenn Firmen mit un­seren Produkten zufrieden sind, beziehen sie diese auch über lange Zeit», sagt Fritz Gyger.

«Wenn Firmen mit un­seren Produkten zufrieden sind, beziehen sie diese auch über lange Zeit.»Fritz Gyger

Dasselbe gilt für Mitarbeiter. Es brauche einige Zeit, bis man mit den komplexen Abläufen und den zahlreichen Materialien, die die Firma verarbeitet, vertraut sei, erklärt Fritz Gyger. «Natürlich ist es auch in unserem Interesse, dass uns diese gut geschulten Leute erhalten bleiben.» Jedes zweite Jahr vergibt die Fritz Gyger AG eine Lehrstelle für einen angehenden Polymechaniker.

«Wer bei uns in die Lehre kommen möchte, muss gerne ­feine Arbeiten machen und das nötige Fingerspitzengefühl mitbringen», sagt Karin Gyger. Auch ein Flair für die Entwicklung sei wichtig.

Hohe Qualität zählt

Die Fritz Gyger AG betreibt ein relativ krisensicheres Geschäft. «Eine Herausforderung ist die Entwicklung, in die wir viel Geld investieren», sagt Fritz Gyger. Das sei aber auch nötig, um den hohen Standard zu wahren. «Es gibt andere Betriebe, die ähnliche Produkte zu günstigeren Preisen herstellen als wir», räumt er ein, «aber unsere Qualität ist höher. Gerade in der Forschung sind ­viele Labors auf diese Qualität angewiesen, daher beziehen sie weiterhin bei uns.»

Als eher kleine Firma sei es auch nicht ganz einfach, auf dem internationalen Markt zu bestehen und Kunden zu akquirieren, sagt Karin Gyger. So stellt die Fritz Gyger AG ihre Produkte auf Messen vor und sucht aktiv nach Distributoren. Am 20. Mai gibt es erstmals in der Firmengeschichte auch einen Tag der offenen Tür. «Dadurch sollen uns die Leute in der Region auch kennen lernen», so Karin Gyger. (Berner Zeitung)