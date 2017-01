Wo ist das taube Büsi Felix?

«Es sprechen uns ganz viele Leute auf Felix an», sagt Michaela Keusen. Sie und ihr Freund Markus Krebs haben den schwarz-weissen Kater zum letzten Mal am 5. Januar daheim gesehen und seither ganz viel unternommen, um ihn zu finden. «Wir hängen sehr an ihm», sagt Michaela. Sie waren diesen Sommer mit dem Zelt im Wallis, und da kam Felix immer wieder vorbei.

«Es war, als hätten wir uns gesucht und gefunden», erinnert sich Michaela. Die beiden erfuhren dann, dass der Eigentümer von Felix, der noch drei wilde Geschwister hatte, gestorben war. Sie nahmen den Kater heim, eigentlich in der Absicht, ein gutes Plätzchen für ihn zu suchen. Sie fanden heraus, dass er taub ist. Sie bekamen ihn so gern, dass sie ihn zu Hause im ZB-Stationsgebäude in Ringgenberg behielten. Mit den drei andern Katzen kam er gut aus. Am kommenden Samstag hätte er gechippt werden ­sollen.

Blinder Passagier

Auf ihrer Suche nach Felix fanden sie heraus, dass der Kater am5. Januar in den Zug nach Interlaken-Ost gestiegen ist. Dort wurde er gefunden, und beinahe hätte die Geschichte ein Happy End gehabt. Jemand nahm Felix mit dem Bus nach Goldswil mit, jemand anderes übernahm ihn für die Fahrt nach Ringgenberg. Allerdings war dann nicht so klar, wohin er gehört, und deshalb wurde er in der Sagi freigelassen.

Seither ist er verschwunden. Seine Geschichte steht angeschlagen an Strassenkandelabern und Aushangbrettern, und eine ganze Gemeinde hält Ausschau nach Felix.

Das Signalement

Er ist rund vier bis fünf Jahre alt und zierlich, sodass er für eine Jungkatze gehalten wird. Am rechten Ohr hat er eine kleine Kerbe, links neben der Nase eine kleine Narbe. «Ich glaube, dass er sich schon zu helfen weiss», sagt Michaela Keusen. Er könnte irgendwo in einem Keller oder in einem Schopf Unterschlupf gesucht haben.



Für Finder: Telefon 079 293 87 83 oder 076 319 17 36.

(Berner Zeitung)