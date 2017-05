Zeit für den Generationenwechsel

«Unser Geschäft wird heuer 65 Jahre alt – und ich auch!», sagt Fritz Dähler. «Das ist der ideale Zeitpunkt für einen Generationenwechsel.» Dieser hat im Maler- und Gipsergeschäft Dähler AG in Steffisburg offiziell am 1. Mai dieses Jahres stattgefunden. Fritz Dähler hat die Firma, die vormals Dähler Luginbühl AG hiess, an seine Söhne Ivo und Janick Dähler übergeben.

Die Führung des Geschäfts teilen die Brüder unter sich auf, wobei Janick Dähler hauptsächlich für die operative Leitung zuständig ist, während Ivo Dähler sich ums Administrative kümmert. «Es ist uns aber wichtig, Abwechslung zu wahren», sagt Ivo Dähler, der seit 12 Jahren im ­Familienbetrieb arbeitet. Beide betreuen Kunden und haben Einblick in alle Tätigkeiten der Firma. Um ein paar langjährige Kunden kümmert sich weiterhin Vater Fritz: «Manche sind seit 40 Jahren bei uns und kennen mich ebenso lange.» Seit 2006 führte er sein Geschäft selbstständig, insgesamt hat er 46 Jahre lang im Betrieb gearbeitet. «Ich weiss zum Glück, dass ich den Betrieb in gute Hände gebe.» Dähler bleibt weiterhin Präsident des Verwaltungsrates.

Spezialisiert auf Denkmalpflege

Zu grosse Umstellungen soll es nicht geben im Unternehmen, da sind sich Ivo und Janick Dähler einig. «Da seit 65 Jahren alles gut läuft, wollen wir nicht zu viel ­verändern», sagt Janick Dähler, der seit 2008 in der Firma dabei ist. Im letzten Jahr sei der Gipsereibereich der Firma stark ­ausgebaut worden. «Da wollen wir dranbleiben. Und wir sind auf Denkmalpflege spezialisiert. Durch detailgetreue Arbeit konnten wir schon viele schöne Objekte restaurieren.» Gerade hat ein von der Dähler AG restauriertes Badehaus im Gwatt den Denkmalpflegepreis 2017 erhalten (wir berichteten). Damit geht der Preis seit dessen erster Verleihung 2010 schon das zweite Mal an die Firma mit 24 Angestellten.

Heute werden der Generationenwechsel und das Jubiläum mit 160 geladenen Gästen gefeiert. Für den Neubeginn haben Dählers ihre gesamte Werkstatt am Gurnigelweg 18 sowie den Standort in Hünibach saniert und umgebaut. «Jetzt sind wir auf dem neusten Stand», sagt Janick Dähler. Ein frischer Auftritt samt neuem Logo vereint nun die bisherige Dähler Luginbühl AG sowie die 2013 von Dählers übernommene Maler Koller AG aus Hünibach unter dem neuen Namen Dähler AG – Die Maler und Gipser. Der Standort der vormaligen Maler Koller AG in Hünibach bleibt bestehen, «geändert hat sich dort nur der Name», sagt Fritz Dähler. Morgen Samstag, 13. Mai, findet ein Tag der offenen Tür im Geschäft in Steffisburg statt. (Berner Zeitung)