Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte nach Kollision von zwei Autos in Toffen Bei einer Kollision von zwei Autos am Samstagvormittag in Toffen sind die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt worden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ein Ambulanzteam die beiden Männer ins Spital.

Zum Zusammenstoss der beiden Autos kam es bei der Einmündung des Kanalwegs in die Bahnhofstrasse, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Aus den Autos lief nach dem Unfall Flüssigkeit aus, welche Polizisten binden konnten. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. (sda)