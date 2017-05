15 Musts in Edinburgh

1. Sich durchs Festival treiben lassen Es ist schon fast schwierig, Edinburgh zu besuchen, ohne dass ein Festival stattfindet (siehe Box). Das berühmteste heisst Fringe, die Aufführungen sind grösstenteils gratis und findet jährlich im August statt. Auch bekannt: das Military Tattoo. Nächstens: Edinburgh Marathon Festival (27./28. Mai).

2. Ins Mittelalter steigen im Mary King’s Close Im einstigen Gassen­labyrinth ne­ben der Royal Mile, der königlichen Meile, lebte man auf engstem Raum zusammen, es stank, und Pestkranke wurden hier ­kurzerhand eingemauert. Eine unheimliche, aber ­span­nende Unterwelt (www.real­marykings­close.com, ca. 14 £).

3. Durch die Royal Botanic Gardens flanieren In Schottland regnet es immer? Stimmt nicht. Erstaunlich oft scheint die Sonne, und ein bisschen heller tut sie das im Botanischen Garten mit seinen Glashäusern, chinesischen Gärten oder alpinen Pflanzen. Edinburgh ist überhaupt eine sehr grüne Stadt, und ihre Lunge sind die Princes Street Gardens im Zentrum. Die Parklandschaft säumt die gesamte Länge der Princes Street, einst war dort ein See, in dem Abfälle und Hexen entsorgt wurden (darum hat es auch so gestunken in den Gassen der Altstadt -> 2).

4. Sich in Maria Stuarts Schlafzimmer in ­Holy­rood zwängen Weilt die Queen in Edinburgh, nächtigt sie natürlich im Palast. Der Palace of Holyroodhouse liegt am unteren Ende der Royal Mile, (am oberen steht natürlich das Schloss) und wurde dort gebaut, weil König David I. während der Jagd eine Erscheinung hatte: Ein Kreuz im Geweih des Hirsches, der ihn gerade aufzuspiessen drohte. Die Ruinen des Klosters zum Heiligen Kreuz (Holy Rood) können heute noch besichtigt werden sowie all die Säle, in denen zum Beispiel Sean Connery zum Ritter geadelt wurde und wo Königinnen sich frisch machten, oder das Kämmerlein, in dem Mary Stuarts italienischer Sekretär ermordet wurde. Vorausgesetzt natürlich, die Queen ist nicht da. Diese besucht jeweils Anfang Juli den Gottesdienst in der nahe gelegenen The Kirk of the Canongate, wo ihre Enke­lin Zara Phillips geheiratet hat. Auf dem Friedhof liegen Agnes Macle­hose (-> 11) und Adam Smith, der Ur-Ökonom.

5. Den Sonnenuntergang geniessen im «Athen des Nordens» Vom Calton Hill aus sieht man einfach alles, besonders gut den Arthur’s Hill (-> 6). Der kurze, anstrengende Spaziergang ist eine Reise in die Antike: Edinburgh wurde – wie Rom – auf sieben Hügeln erbaut, und auf dem Calton Hill steht eine Fast-Akropolis, die ein pompöses Kriegerdenkmal hätte markieren sollen (das Geld für den Bau ging jedoch aus).

6. Filmreif den Arthur’s Hill erklimmen Bis zu 100 Kilometer weit kann man an guten Tagen in die Ferne gucken. So wie Anne Hathaway in «Zwei an einem Tag». Oder Ewan McGregor in «Trainspotting» (geschrieben übrigens von Irvine Welsh, der aus dem Stadtteil Leith (-> 7) stammt). Apropos: Wer die «Trainspotting»-Filme gesehen hat, wird in Edinburgh ständig Drehorte wiedererkennen. Ein Highlight: Das typische Pub Central Bar in Leith, in dem sich Renton und Sick Boy wiederfinden. (-> 13).

7. Sich den Bauch vollschlagen am Stockbridge Market und dann am Water of Leith spazieren gehen Der Spaziergang durch die georgianische Neustadt, wo zum Beispiel Robert Louis Stevenson («Dr. Jekyll and Mr. Hyde») aufgewachsen ist, dauert nicht lang, und wenn man die Bühne sozusagen durch den Hinterausgang verlässt, sprich zum Beispiel die Dundas Street hinuntergeht und dann links abbiegt, gelangt man zum Stockbridge Market. Ein Schlaraffenland, aus dem man trotz prekären Platzverhältnissen kaum wieder herausfindet. Den Verdauungsspaziergang macht man am Water of Leith, einem zauberhaften Weg entlang des Leith. Geht man immer weiter, landet man irgendwann am Meer (-> 9).

8. Sünnelen in Portobello Der Stadtstrand ist per Bus nur eine halbe Stunde vom Zentrum entfernt (man steigt zum Beispiel in Bus Nummer 26 und fährt bis Portobello Town Hall, es gibt jedoch noch andere Linien), gehört aber nicht zu einer offiziellen Stadtrundfahrt. Achtung, die Sonne kann täuschen: Der schottische Sommer dauert ungefähr eine Woche und findet irgendwann im Juli statt. Was Einheimische nicht davon abhält, sich auch vorher und nachher die Kleider vom Leib zu reissen, selbst wenn ein giftiger Wind weht.

9. Noch mehr Meerluft schnuppern am Ocean Terminal Ihre Majestät stach mit der Art-déco-Jacht Britannia von 1953 bis 1997 in See. Heute kann das Fussvolk auch, allerdings ankert das Boot jetzt am Hafen von Leith, for good (für immer) wahrscheinlich. (www.royalyachtbritannia.co.uk)

10. Haggis essen Das schottische Nationalgericht Haggis ­besteht aus Innereien, die in einen Schafmagen gewurstelt wurden. Vielleicht am besten (weil am ansehnlichsten ­verpackt!) schmeckt es im Stac Polly (www.stacpolly.com), einem schottischen Restaurant in der Neustadt. Nationaldichter Robert Burns hat eine Ode an den Haggis («Address to the Haggis») geschrieben. Als er sich gerade einmal nicht mit Clarinda vergnügte (-> 11).

11. Burns-Gedichte lesen im Clarinda’s Burns’ vielleicht berühmtestes Gedicht neben «Auld Lang Syne», «Ae Fond Kiss», hat er einer Mrs Agnes Maclehose gewidmet, mit der er sowohl eine Affäre hatte, als auch einen regen Briefwechsel betrieb (die Pseudonyme: Clarinda und Sylvander). Im Clarinda’s an der Royal Mile gibt es nebst Tee und einer Menge Schischi ein grossartiges Kuchenbuffet. Wenn nicht hier (www.tea-and-tales.com), wo dann Burns-Gedichte lesen?

12. Postkarten schreiben im Elephant’s House Oder vielleicht einen Roman? Harry Potter ist allgegenwärtig in Edinburgh, doch am zauberhaftesten weht sein Geist wohl in einem Café in der Altstadt: Im Elephant House hat J. K. Rowling, mittlerweile millionenschwere Autorin, ihre magischen Bücher geschrieben. Weil die Heizung in ihrer Wohnung nicht funktionierte, und den Kaffee soll sie extra langsam getrunken haben, weil sie sich keinen zweiten leisten konnte. Für das Niederschreiben des Finales der Potter-Romane zog sie sich dann in eine Suite des Balmoral-Hotels ein paar Strassen weiter zurück.

13. Ein Pint trinken mit Inspector Rebus in der Oxford Bar Ian Rankin, Autor der Inspector-Rebus-Krimis, trinkt sein Bier gern in der Oxford Bar in der Neustadt, genau wie seine Hauptfigur. Wer weniger auf hochstehende Literatur aus ist, genehmigt sich einen Drink im Hoot The Redeemer an der Hanover Street (www.hoottheredeemer.com): Dort sind die Wände des WC mit «Fifty Shades of Grey»-Seiten tapeziert (und ausserdem steht neben der Bar ein grossartiger Glace-Automat, der im Tauschhandel gegen 3 £ alkoholgetränktes Softeis ausspuckt). Übrigens: Ungefähr 10 Kilometer südlich von Edinburgh liegt die Rosslyn-Kapelle, jenes sagenumwobene Kirchlein, das für allerlei Unfug in Dan Browns Roman «The Da Vinci Code» herhalten musste. Nebenbei: Genschaf Dolly ist im Dorf Roslin geboren.

14. Die Stadt von oben herab: Grundsätzlich kann man in Edinburgh alles zu Fuss erreichen, so klein ist diese Stadt mit einer halben Million Einwohner. Trotzdem ist eine Fahrt auf einem Tourbus ein Must: Nirgends lernt man in so kurzer Zeit so viel über die Geschichte dieser Stadt und ihre Bewohner. Wer günstiger Bus fahren möchte, löst beim Eintreten in einen x-beliebigen Lothian-Bus a day ticket – eine Tageskarte – für 4 Pfund. Und fährt los (oder sucht sich ein Ziel auf der genialen App Transport for Edinburgh).

15. Spuck aufs Herz: Das Mosaikherz auf dem Boden nahe der St. Giles Cathedral auf der High Street fällt nicht auf. Obwohl hier seit dem 15. Jahrhundert Edinburgher hinspucken: Damals stand hier ein Gefängnis, und Spucken bedeutete Protest. Tut es immer noch. Entdeckt man jemanden, der inbrünstig auf den Boden speit, ist es wohl ein Anhänger des Fussballklubs Hibernian: Dessen Erzrivale, der FC Hearts of Midlothian, hat sich nach ebendiesem Herz in Edinburghs Altstadt benannt. (Berner Zeitung)