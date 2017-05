Altes schätzen, Neues schaffen

Im altehrwürdigen Lobmeyr- Stammhaus an der Kärntnerstrasse in Wien sucht man vergeblich nach einer alten, distinguierten Kundschaft. Vielmehr stösst man auf eine Gruppe Studenten zwischen 20 und 30, die sich die zarten Trinkgläser der fast 200-jährigen Wiener Glasmanufaktur anschauen. Insbesondere die Kollektion des italienischen Designers Martino Gamper hat es ihnen angetan. Dieser verwandelte klassische Whiskygläser durch Schleifen, Gravieren oder Sandstrahlen in bunte Objekte.

Die Zusammenarbeit zwischen traditionellem Hersteller und zeitgenössischem Gestalter steht sinnbildlich für die Art, wie Wien mit Design umgeht: Das Alte wird geschätzt und mit Neuem ergänzt. Denn Wien ist stolz auf seine Geschichte. Diese zeigt sich nicht nur in einer Vielzahl von Manufakturen, die seit mehreren Hundert Jahren existieren, sondern auch beim historischen Erbe. 1903 gründete eine Gruppe die Produktions­gemeinschaft Wiener Werkstätte, um den Alltag mit hochwertigen Möbeln, aber auch mit Mode oder Porzellan zu verschönern.

Statt ständig die Vergangenheit anzubeten, wie das kunsthistorisch verwöhnte Städte sonst gerne tun, schaut Wien in Sachen Design vorwärts. Dafür verantwortlich ist vor allem die Vienna Design Week, die vor gut zehn Jahren von einem Kollektiv um die Design- und Architekturexpertin Lilli Hollein gegründet wurde. Die Wiener waren clever genug, um zu erkennen, dass sie bei ihrem Festival ihre eigene Handschrift entwickeln müssen, um als gestaltungsaffine Stadt im 21. Jahrhundert ernst genommen zu werden. Einfach das Konzept der internationalen Designwoche in Mailand oder London zu kopieren, hätte keinen Mehrwert gebracht.

Es entstanden neue, zahlbare Boutiquehotels

Die Vienna Design Week, die jeweils im September stattfindet, manifestiert sich deshalb genau in der Idee, alte Unternehmen und junge Designer zusammenzubringen. Neben der Zusammenarbeit Martino Gamper/Lobmeyr gab es an der letzten Design Week viele weitere Kooperationen. Die Besucher konnten sie im Rahmen geführter Stadtrundgänge namens Passionswege in verschiedenen Ateliers und Läden entdecken.

Zur Spezialität der Design Week gehört auch, dass jeweils ein anderes Quartier im Fokus steht. In der letzten Ausgabe war es das Viertel Margareten. An der gleichnamigen Strasse lassen sich auch das ganze Jahr hindurch viele tolle Läden und Ateliers entdecken. Wie die Porzellanmanufaktur «Feine Dinge», wo man den Töpferinnen über die Schulter schauen kann.

Dass die Kreativszene floriert, zeigt nicht nur die Margaretenstrasse, sondern auch der kürzlich veröffentlichte Wiener Kreativ­wirtschaftsbericht. Die Design­szene ist der am stärksten wachsende Kreativsektor; der Umsatz ist in den letzten Jahren um 80 Prozent auf 62 Millionen Euro pro Jahr gestiegen.

Was irgendwie mit der Kreativszene zu tun hat, wird von Wien-Tourismus kommuniziert.

Und es scheint, als hätten sich selbst die Hotels dem Boom angepasst: Mit dem Grand Ferdinand, dem Daniel, dem Guest­house, dem Magdas Hotel und dem 25 Hours, die in den letzten sechs Jahren eröffnet wurden, kann Wien eine hohe Dichte neuer, zahlbarer Design- und Boutiquehotels vorweisen.

Selbst Wien-Tourismus hat erkannt, dass man Besucher mit Design anlocken kann. Im Vergleich zu anderen Städte-Websites, bei denen das Thema unter «Kunst und Kultur» versteckt ist, hat Gestaltung einen prominenten Platz: «Architektur und Design» steht auf www.wien.info unter Sightseeing in den Top drei.

Was irgendwie mit der Kreativszene zu tun hat, wird auf der Website kommuniziert. Etwa die Karriere der frei zusammenstellbaren Outdoor-Plastikmöbel, die seit 2002 das Museumsquartier (MQ) bevölkern. Sie wurden von den Wiener Architekten PPAG entworfen.

Seit drei Jahren, liest man, reisen die MQ-Möbel als «Botschafter für die kreative Stadt Wien» durch Europa. Ein Plastikmöbel als Botschafter: Auf diese Idee muss man erst einmal kommen.

(SonntagsZeitung)